VIDEO Novak Djokovic, campion pentru a cincea oară la Dubai - Sârbul rămâne neînvins în acest an

Novak Djokovic (1 ATP) continuă seria impresionantă a victoriilor în 2020. Liderul mondial și-a trecut în palmares al cincilea titlu din carieră la Dubai și al doilea la rând în acest an. Sârbul n-a avut emoții în finala cu grecul Stefanos Tsitsipas (6 ATP), impunându-se cu 6-3, 6-4, după o oră și 19 minute de joc.

După ce a fost la un pas să fie eliminat de Gael Monfils în semifinale (francezul a avut trei mingi de meci), Djokovic nu a avut mari probleme cu Stefanos Tsitsipas. Grecul a avut prima minge de break a finalei, la 2-2, însă nu a reușit să o fructifice. În schimb, Djokovic s-a impus pe serviciul grecului la prima oportunitate, la scorul de 4-3, iar break-ul a fost decisiv pentru câștigarea manșei.

În actul al doilea, Djokovic a reușit break-ul mai devreme, la 2-2, însă și-a cedat avantajul în game-ul imediat următor. La scorul de 4-4, Tsitsipas a făcut un game slab la serviciu și Djokovic a profitat din plin. Sârbul a închis apoi partida cu un game alb.



Djokovic a mai câștigat turneul de la Dubai în anii 2009, 2010, 2011 și 2013. În vârstă de 32 de ani, sârbul a ajuns la 79 de trofee cucerite în întreaga carieră.



Djokovic ocupă cinci în clasamentul all-time al jucătorilor cu cele mai multe titluri ATP, după Jimmy Connors (109), Roger Federer (103), Ivan Lendl (94) și Rafael Nadal (84).



Campion săptămâna trecută la Marseille, Stefanos Tsitsipas (21 de ani) rămâne cu cinci trofee în palmares. El s-a mai impus la Stockholm (2018), Marseille, Estoril și Turneul Campionilor (2019).



Pentru triumful de la Dubai, Djokovic va primi 500 de puncte în clasamentul ATP și un cec în valoare de $565,705. Tsitsipas va fi răsplătit cu 300 de puncte ATP și $284,485.



Ultimul punct al finalei de la Dubai:



