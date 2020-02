LiveScore Dominic Thiem vs Novak Djokovic (de la ora 10:30)

Australian Open, finala​

Djokovic, neînvins în finalele de la Australian Open





Novak Djokovic se află la a 26-a finală de Grand Slam și pentru a opta oară în ultimul act la Melbourne. Dacă ne uităm la statistică, Thiem pare să aibă o misiune aproape imposibilă. Sârbul nu a pierdut nicio finală disputată la Australian Open, fiind jucătorul cu cele mai multe trofee (7).







Din cele 26 de finale jucate de Nole până acum, doar nouă au fost pierdute: 3 la Roland Garros (2012, 2014 și 2015), 1 la Wimbledon (2013) și 5 la US Open (2007, 2010, 2012, 2013 și 2016).







Novak Djokovic, titluri de Grand Slam: Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019), Roland Garros (2016), Wimbledon (2014, 2015, 2018, 2019), US Open (2011,2014, 2015, 2018).





Va fi a treia finală cu noroc pentru Thiem?





Dominic Thiem (26 de ani) se află la a treia sa finală de Grand Slam. Precedentele două au fost la Roland Garros și a fost învins de fiecare dată de Rafael Nadal, regele zgurii pariziene: 6-4, 6-3, 6-2 în 2018 și 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 în 2019.





Dominic Thiem vs Novak Djokovic, întâlniri directe: 4-6





Thiem și Djokovic s-au duelat de trei ori anul trecut, iar ultimele două confruntări au fost câștigate de austriac, în grupe la Turneul Campionilor și în semifinale la Roland Garros.





În ceea ce privește întâlnirile la turneele de Grand Slam, cei doi sportivi s-au mai întâlnit de trei ori până acum, de fiecare dată la Roland Garros. Austriacul are două victorii, în sferturile ediției din 2017 și în semifinalele de anul trecut. Sârbul s-a impus în penultimul act al ediției din 2016.







Întâlnirile directe:





2014 Shanghai Masters (hard), turul II: 6-3, 6-4 pentru Djokovic.





Thiem sau Djokovic?

Parcursul celor doi jucători până în finala de la Australian Open:





Dominic Thiem





Novak Djokovic





Jucătorii cu cele mai multe titluri la Australian Open:





Cele mai multe victorii împotriva lui Djokovic la turneele de Grand Slam:





Clasamentul turneelor de Grand Slam:





În vârstă de 32 de ani, Djokovic a câștigat de-a lungul timpului 77 de trofee. Anul trecut a fost campion la Australian Open, Wimbledon, Madrid, Tokyo și Paris. Sârbul a petrecut în fotoliul de lider mondial 275 de săptămâni, dintre care 122 consecutive. Dacă se va impune din nou la Australian Open, Djokovic va reveni pe prima poziție în clasamentul ATP.Austriacul are în palmares 16 titluri ATP, cel mai important fiind cel de la Indian Wells (Masters 1.000), cucerit în 2019. Anul trecut, Thiem s-a mai impus la alte patru turnee: Barcelona, Kitzbuhel, Beijing și Viena. El a mai disputat de-a lungul timpului alte 9 finale, iar pe cea mai recentă a pierdut-o (a fost învins de Alexander Zverev în ultimul act de la Turneul Campionilor).Cea mai bună clasare a lui Dominic Thiem în ierarhia ATP a fost locul 4, pe care s-a aflat pentru prima dată la 6 noiembrie 2017.2019 Turneul Campionilor (hard), grupe: 6-7(5), 6-3, 7-6(5) pentru Thiem2019 Roland Garros (zgură), semifinale: 6-2, 3-6, 7-5, 5-7, 7-5 pentru Thiem2019 Madrid Masters (zgură), semifinale: 7-6(2), 7-6(4) pentru Djokovic2018 Monte Carlo Masters (zgură), optimi: 6-7(2), 6-2, 6-3 pentru Thiem2017 Roland Garros (zgură), sferturi: 7-6(5), 6-3, 6-0 pentru Thiem2017 Roma Masters (zgură), semifinale: 6-1, 6-0 pentru Djokovic2016 Turneul Campionilor (hard), grupe: 6-7(10), 6-0, 6-2 pentru Djokovic2016 Roland Garros (zgură), semifinale: 6-2, 6-1, 6-4 pentru Djokovic2016 Miami Masters (hard), optimi: 6-3, 6-4 pentru DjokovicSemifinale: 3-6, 6-4, 7-6(3), 7-6(4) cu Alexander Zverev (Germania, 7 ATP) /3h 42minSferturi: 7-6(3), 7-6(4), 4-6, 7-6(6) cu Rafael Nadal (Spania, 1 ATP) / 4h 10minOptimi: 6-2, 6-4, 6-4 cu Gael Monfils (Franța, 10 ATP) / 1h 50minTurul III: 6-2, 6-4, 6-7(5), 6-4 cu Taylor Harry Fritz (SUA, 34 ATP) / 2h 50minTurul II: 6-2, 5-7, 6-7(5), 6-1, 6-2 cu Alex Bolt (Australia, 140 ATP) / 3h 22minTurul I: 6-3, 7-5, 6-2 cu Adrian Mannarino (Franța, 44 ATP) / 2h 21 minSemifinale: 7-6(1), 6-4, 6-3 vs Roger Federer (Elveția, 3 ATP) / 2h 18minSferturi: 6-4, 6-3, 7-6(1) vs Milos Raonic (Canada, 35 ATP) / 2h 49minOptimi: 6-3, 6-4, 6-4 vs Diego Schwartzman (Argentina, 14 ATP) / 2h 6minTurul III: 6-3, 6-2, 6-2 vs Yoshihito Nishioka (Japonia, 71 ATP) / 1h 25minTurul II: 6-1, 6-4, 6-2 vs Tatsuma Ito (Japonia, 146 ATP) / 1h 35minTurul I: 7-6(5), 6-2, 2-6, 6-1 vs Jan-Lennard Struff (Germania, 37 ATP) / 2h 16minNovak Djokovic 7Roger Federer 6Roy Emerson 6Andre Agassi 4Jack Crawford 4Ken Rosewall 4Rafael Nadal 9Roger Federer 6Stan Wawrinka 3Dominic Thiem 2Tomas Berdych 2Andy Murray 2Marat Safin 21 Roger Federer 20 de titluri2 Rafael Nadal 193 Novak Djokovic 16