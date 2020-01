VIDEO Reacția lui Roger Federer după meciul maraton cu John Millman: "Ar fi meritat la fel de mult să câștige"

Roger Federer (3 ATP)a supraviețuit unui meci maraton de patru ore și trei minute în fața lui John Millman (47 ATP), obținând calificarea în optimi la Australian Open după o victorie in cinci seturi. Campionul elvețian a lăudat evoluția australianului și a recunoscut că a avut noroc pe final. "Ce meci a fost! John ar fi meritat la fel de mult să câștige", a fost reacția lui Federer.





"A fost dificil. Noroc că a fost un super tie-break, pentru că altfel aș fi pierdut. De unde să încep? John a făcut un meci extraordinar și cu siguranță putea fi aici la acest interviu. E un luptător grozav, un tip bun.







A fost o luptă dură. Am avut poate și puțină șansă la final. A trebuit să rămân atât de concentrat, să iau deciziile corecte. El a făcut asta în startul tie-break-ului și știam că trebuie să cresc nivelul. Nu am jucat foarte rău per total, eram gata să mă explic la conferința de presă în cazul înfrângerii. Întotdeauna gândurile rele sunt acolo. Ce meci a fost! John ar fi meritat la fel de mult să câștige.





A trebuit să găsesc o soluție pentru a-i pune probleme pe serviciu. Nu are cel mai bun serviciu, e un serviciu ok, dar nu printre cele mai bune din circuit. Nu e foarte înalt, nu are un serviciu de peste 200 km/h. Nu a făcut multe greșeli, în schimb eu am făcut. M-a dominat de pe ambele părți. Am avut probleme cu forehand-ul în cross. Am încercat să îmi țin serviciul, să îmi dau timp și șanse pe serviciul său.





Nu m-am simțit confortabil în vreun moment în partidă. John s-a descurcat excelent până la ultima lovitură. Acolo a ales greșit și eu am forțat. John a făcut meciul foarte dificil pentru mine în această seară.





Nu o să iau asta personal, nu vă faceți griji! (n.r. despre susținerea din partea publicului). El merită tot acest sprijin, e un super luptător. Îi apreciez pe spectactorii care au fost aici de multe ori, dar și pe cei care au fost aici pentru prima oară. Nu e ceva personal, știu asta", a declarat Roger Federer la interviul de pe teren.





Roger Federer s-a impus cu 4-6, 7-6(2), 6-4, 4-6, 7-6(8) și va juca în optimi cu Marton Fucsovics (Ungaria, 67 ATP).