​VIDEO ATP Cup: Rafael Nadal, victorie chinuită în fața vitezistului Alex De Minaur / Spania, adversara Serbiei din finală

Spania vs Australia 2-0

Rezultatele de la simplu:





Roberto Bautista Agut vs Nick Kyrgios 6-1, 6-4

Rafael Nadal vs Alex De Minaur 4-6, 7-5, 6-1

Australianul vitezist nu s-a lăsat impresionat de numele adversarului și a surprins prin lovituri incredibile, printre care și un passing care l-a lăsat fără răspuns pe un Nadal aflat în poziție favorabilă la fileu. Rafa a încercat să rămână în joc prin serviciu, a fost aproape de pierderea unui game în care a condus cu 40-0 (De Minaur a avut o minge de set la retur, la 5-3), dar tot Alex a fost cel care s-a impus în prima manșă cu 6-4 (45 de minute, primul set câștigat în fața lui Rafa) controlând jocul de pe linia de fund (Nadal a avut o poziție defensivă în mare parte a jocului fiind împins la un metru și jumătate în spatele acesteia).



Setul II





Manșa secundă a fost una foarte echilibrată, cei doi servind excelent (majoritatea game-urilor au fost câștigate la 0 sau la 15). Spectacolul lui De Minaur a continuat, acesta obținând aplauzele campionului iberic după un slice în cross câștigător din apropierea fileului. Australianul a pus presiune pe reverul lui Nadal (ibericul a greșit mult cu această lovitură, însă nici forehand-ul nu a stat prea bine) și a respectat la perfecțiune strategia gândită înaintea partidei.

