​​US Open: Bianca Andreescu vs Serena Williams, duelul pentru titlu (de la ora 23:00)

Bianca Andreescu se află la o singură victorie distanță de primul titlu de Grand Slam din carieră, sportiva canadiană cu origini românești se va duela cu Serena Williams, campioană de șase ori la Flushing Meadows. Partida se va disputa pe arena Arthur Ashe, va începe de la ora 23:00 (ora României) și va fi în direct pe EuroSport și LiveText pe HotNews.ro.

"Îmi amintesc cum întotdeauna le spuneam celor din echipa mea că aș vrea să joc cu Serena înainte să se retragă. Aștept cu nerăbdare meciul. Ea este o campioană uimitoare atât pe teren cât și în afara acestuia. Va fi distractiv.





Îmi amintesc că o urmăream când aveam vreo 10 ani. Am urmărit-o câștigând majoritatea titlurilor de Grand Slam și cred că va lupta pentru al 24-lea trofeu. Sunt sigură că va juca cel mai bun tenis al său. Și eu voi încerca același lucru. Sper ca cea mai bună jucătoare să câștige", a precizat Bianca Andreescu.

"M-am simțit mai pregătită la acest turneu. Am glumit că m-am antrenat mai mult pentru Toronto decât am făcut-o pentru orice alt turneu din acest an, ceea ce a fost destul de amuzant. Sunt atât de multe emoții diferite în finale. Sunt scoase în evidență toate punctele slabe, toate punctele tari, toți nervii și toate așteptările.

Evident că am învățat foarte multe în trecut, dar trebuie să ies pe teren și, mai important decât orice, să fiu relaxată. Cred că să fii pe teren e mai relaxant decât să ieși la plimbare decât cu un copil de doi ani care să te tragă peste tot. Cred că asta m-a ajutat să mă concentrez mai bine.





Nu știi niciodată ce urmează să facă (n.r. despre Bianca Andreescu). Face totul atât de bine. Servește bine, se deplasează bine, are o tonă de putere. E foarte captivant să o privești. E bună, cred că e minunată pentru tenisul feminin. Mai presus de toate o plac ca persoană. E extraordinară", a declarat Serena Williams.

Serena va încerca încă o dată să egaleze recordul de titluri de Grand Slam deținut (încă) de Margaret Court - 24. Americanca are 7 titluri la Australian Open, 3 la Roland Garros, 7 la Wimbledon și 6 la US Open. Interesant este faptul că Serena a pierdut ultimele trei finale de Grand Slam disputate, borna de 24 de titluri fiindu-i parcă "interzisă". A învins-o Angelique Kerber la Wimbledon (2018), Naomi Osaka la US Open (2018) și Simona Halep la Wimbledon (2019). Ultimul Grand Slam câștigat de Serena datează din 2017, la Melbourne, atunci când a trecut în finală de sora Venus (6-4, 6-4). Ea a câștigat de șase ori turneul de la Flushing Meadows (1999, 2002, 2008, 2012, 2013 și 2014) și a pierdut alte trei finale (2001, 2011 și 2018). De cealaltă parte, Bianca se află pentru prima dată într-o finală de Grand Slam. Bianca conduce cu 1-0 în meciurile directe cu Serena, singura întâlnire venind în urmă cu doar câteva săptămâni, la Toronto. Atunci, Williams a abandonat în primul set , la scorul de 3-1 în favoarea sportivei care reprezintă Canada.





, la scorul de 3-1 în favoarea sportivei care reprezintă Canada. Bianca a câștigat în cariera sa toate cele șapte partide disputate împotriva jucătoarelor de Top 10. Dacă va câștiga turneul, Bianca Andreescu (8 WTA în clasamentul WTA în timp real) va urca pe locul 5 (ar trece peste Simona Halep). De cealaltă parte, o victorie i-ar aduce Serenei locul 6 (în prezent se clasează pe 9).

Parcursul celor două jucătoare la US Open:



Bianca Andreescu:

Serena Williams:

Turul I: 6-2, 6-4 vs Katie Volynets (SUA, 413 WTA)Turul II: 6-3, 7-5 vs Kirsten Flipkens (Belgia, 110 WTA)Turul III: 6-4, 6-4 vs Caroline Wozniacki (Danemarca, 19 WTA)Optimi: 6-1, 4-6, 6-2 vs Taylor Townsend (SUA, 116 WTA)Sferturi: 3-6, 6-2, 6-3 vs Elise Mertens (Belgia, 26 WTA)Semifinale: 7-6(3), 7-5 vs Belinda Bencic (Elveția, 12 WTA)Turul I: 6-1, 6-1 vs Maria Sharapova (Rusia, 87 WTA)Turul II: 5-7, 6-3, 6-1 vs Caty McNally (SUA, 121 WTA)Turul III: 6-3, 6-2 vs Karolina Muchova (Cehia, 44 WTA)Optimi: 6-3, 6-4 vs Petra Martic (Croația, 22 WTA)Sferturi: 6-1, 6-0 vs Qiang Wang (China, 18 WTA)Semifinale: 6-3, 6-1 vs Elina Svitolina (Ucraina, 5 WTA)