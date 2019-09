​US Open: Elina Svitolina, prima jucătoare calificată în semifinale / Victorie în două seturi cu Johanna Konta

TOP 5 WTA, în timp real:

1. Ashleigh Barty (Australia) 6.501

2. Karolina Pliskova (Cehia) 6.125

3. Elina Svitolina (Ucraina) 5.032

4. Naomi Osaka (Japonia) 4.846

5. Simona Halep (România) 4.803

Program sferturi:

Elina Svitolina (5) vs Johanna Konta (16) 6-4, 6-4

Serena Williams (8) vs Qiang Wang (18)

Belinda Bencic (13) vs Dona Vekic (23)

Bianca Andreescu (15) vs Elise Mertens (25)

History made! \uD83D\uDC4F@ElinaSvitolina defeats Johanna Konta 6-4, 6-4 to become the first Ukrainian woman to reach the SFs in Flushing Meadows.#USOpen | #WomenWorthWatching pic.twitter.com/kfV6sAQDZC