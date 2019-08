US Open: Kiki Bertens, Caroline Wozniacki și Jelena Ostapenko, eliminate în turul trei

Kiki Bertens (favorită 7), Caroline Wozniacki (19) și Jelena Ostapenko au fost eliminate, sâmbătă, în turul al treilea de la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Daneza Wozniacki a fost învinsă în două seturi de Bianca Andreescu (15), scor 6-4, 6-4.





Turul III, rezultate înregistrate sâmbătă:





Elise Mertens (BEL/N.25) - Andrea Petkovic (GER) 6-3, 6-3





US Open este ultimul Grand Slam al sezonului și are loc la New York în perioada 26 august - 8 septembrie. Competiția americană are premii totale în valoare de $57 milioane (peste 8% mărire față de 2018), campionii en-titre sunt Naomi Osaka și Novak Djokovic, iar aceasta este ediția cu numărul 139.







Donna Vekic (CRO/N.23) - Yulia Putintseva (KAZ) 6-4, 6-1Julia Görges (GER/N.26) - Kiki Bertens (NED/N.7) 6-2, 6-3Taylor Townsend (USA) - Sorana Cirstea (ROU) 7-5, 6-2Bianca Andreescu (CAN/N.15) - Caroline Wozniacki (DEN/N.19) 6-4, 6-4Kristie Ahn (USA) - Jelena Ostapenko (LAT) 6-3, 7-5În România, competiția poate fi urmărită în direct pe Eurosport și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.