US Open: Rafael Nadal și Alexander Zverev, calificați în turul doi; Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas și Karen Khachanov, eliminați (Rezultatele zilei)

Tabloul masculin de simplu de la US Open a rămas marți fără șase dintre jucătorii desemnați capi de serie. Dominic Thiem (favorit 4), Stefanos Tsitsipas (8), Karen Khachanov (9), Roberto Bautista Agut (10), Félix Auger-Aliassime (18) și Kyle Edmund (30) au părăsit competiția de la Flushing Meadows. S-au calificat în turul doi, printre alții, Rafael Nadal (2), Alexander Zverev (6), Gael Monfils (13), John Isner (14) sau Marius Copil.





Turul I (masculin), rezultatele zilei de marți:



Andrey Rublev (RUS) - Stefanos Tsitsipas (GRE/N.8) 6-4, 6-7 (5/7), 7-6 (9/7), 7-5

Gilles Simon (FRA) - Bjorn Fratangelo (USA) 5-7, 7-5, 7-5, 7-5

Antoine Hoang (FRA) - Leonardo Mayer (ARG) 3-6, 6-2, 6-7 (6/8), 6-1, 6-3

Nick Kyrgios (AUS/N.28) - Steve Johnson (USA) 6-3, 7-6 (7/1), 6-4

Matteo Berrettini (ITA/N.24) - Richard Gasquet (FRA) 6-4, 6-3, 2-6, 6-2

Jordan Thompson (AUS) - Joao Sousa (POR) 6-3, 6-2, 6-4

Alexei Popyrin (AUS) - Federico Delbonis (ARG) 6-1, 7-5, 7-6 (7/5)

Mikhail Kukushkin (KAZ) - Roberto Bautista (ESP/N.10) 3-6, 6-1, 6-4, 3-6, 6-3

Gaël Monfils (FRA/N.13) - Albert Ramos (ESP) 7-6 (7/2), 6-4, 6-3

Marius Copil (ROU) - Ugo Humbert (FRA) 6-3, 5-7, 7-6 (13/11), 4-6, 6-1

Henri Laaksonen (SUI) - Marco Cecchinato (ITA) 7-6 (7/3), 7-6 (8/6), 2-6, 3-6, 7-6 (7/2)

Denis Shapovalov (CAN) - Félix Auger-Aliassime (CAN/N.18) 6-1, 6-1, 6-4

Pablo Andújar (ESP) - Kyle Edmund (GBR/N.30) 3-6, 7-6 (7/1), 7-5, 5-7, 6-2

Lorenzo Sonego (ITA) - Marcel Granollers (ESP) 6-3, 6-4, 6-4

Alexander Bublik (KAZ) - Santiago Giraldo (COL) 2-6, 6-0, 7-5, 3-6, 6-4

Thomas Fabbiano (ITA) - Dominic Thiem (AUT/N.4) 6-4, 3-6, 6-3, 6-2

Alexander Zverev (GER/N.6) - Radu Albot (MDA) 6-1, 6-3, 3-6, 4-6, 6-2

Frances Tiafoe (USA) - Ivo Karlovic (CRO) 6-2, 6-3, 1-2 (abandon)

Aljaž Bedene (SLO) - Jozef Kovalík (SVK) 6-3, 6-4, 7-5

Benoît Paire (FRA/N.29) - Brayden Schnur (CAN) 6-2, 6-4, 6-4

Diego Schwartzman (ARG/N.20) - Robin Haase (NED) 6-3, 7-6 (8/6), 6-0

Egor Gerasimov (BLR) - Lloyd Harris (RSA) 7-5, 7-6 (7/5), 7-6 (7/3)

Tennys Sandgren (USA) - Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 1-6, 6-7 (2/7), 6-4, 7-6 (7/5), 7-5

Vasek Pospisil (CAN) - Karen Khachanov (RUS/N.9) 4-6, 7-5, 7-5, 4-6, 6-3

John Isner (USA/N.14) - Guillermo García-López (ESP) 6-3, 6-4, 6-4

Jan-Lennard Struff (GER) - Casper Ruud (NOR) 6-4, 6-4, 6-2

Cedrik-Marcel Stebe (GER) - Filip Krajinovic (SRB) 6-3, 4-6, 6-4, 7-6 (8/6)

Marin Cilic (CRO/N.22) - Martin Kližan (SVK) 6-3, 6-2, 7-6 (8/6)

Fernando Verdasco (ESP/N.32) - Tobias Kamke (GER) 6-3, 3-6, 6-1, 6-2

Hyeon Chung (KOR) - Ernesto Escobedo (USA) 3-6, 6-4, 6-7 (5/7), 6-4, 6-2

Thanasi Kokkinakis (AUS) - Ilya Ivashka (BLR) 6-3, 7-6 (10/8), 6-7 (4/7), 6-2

US Open este ultimul Grand Slam al sezonului și are loc la New York în perioada 26 august - 8 septembrie. Competiția americană are premii totale în valoare de $57 milioane (peste 8% mărire față de 2018), campionii en-titre sunt Naomi Osaka și Novak Djokovic, iar aceasta este ediția cu numărul 139.