​US Open: Marius Copil, calificat în premieră în turul al doilea de la Flushing Meadows

​Tenismenul Marius Copil, locul 93 ATP, l-a învins, în nopatea de marţi spre miercuri, cu scorul de 6-3, 5-7, 7-6 (11), 4-6, 6-1, pe francezul Ugo Humbert, locul 63 ATP, calificându-se pentru prima dată în carieră în turul al doilea al US Open, transmite News.ro.

Copil s-a impus în faţa francezului în vârstă de 21 de ani după un meci de patru ore şi 15 minute şi este abia a treia oară în turul al treilea al unui grand slam. De asemenea, românul 28 de ani a câştigat primul său meci de cinci seturi la un grand slam. El mai trecuse de prima manşă doar la Australian Open, în 2015 şi 2019.



La US Open, Marius Copil îl va întâlni în turul al doilea pe rancezul pe Gael Monfils, locul 13 ATP şi cap de serie numărul 13.



Calificarea în această fază este recompensată la US Open cu un premiu de 100.000 de euro şi cu 45 de puncte ATP.





US Open este ultimul Grand Slam al sezonului și are loc la New York în perioada 26 august - 8 septembrie. Competiția americană are premii totale în valoare de $57 milioane (peste 8% mărire față de 2018), campionii en-titre sunt Naomi Osaka și Novak Djokovic, iar aceasta este ediția cu numărul 139.