Novak Djokovic și principalul obiectiv al carierei: Să-l depășească pe Roger Federer la numărul de Grand Slam-uri câștigate

S-a impus la Wimbledon în urmă cu doar câteva săptămâni, iar la US Open este principalul favorit la câștigarea trofeului. Novak Djokovic a discutat la New York cu jurnaliștii despre obiectivele carierei, iar cel mai important este pentru el să-l depășească pe Roger Federer în clasamentul all-time al titlurilor majore cucerite.







Principalul obiectiv - Recordul de Grand Slam-uri al lui Federer







"Mi-ar plăcea să fac acest lucru (n.r. să-l depășească pe Federer), mă responsabilizează în plus dorința pe care o am.







Cu siguranță că am ambiția necesară pentru acest lucru, este unul dintre marile mele obiective să-l întrec pe Roger. Mai mult sau mai puțin, în acest moment este vorba numai despre Grand Slam-uri. Este modul în care văd și gândesc tenisul în această perioadă a carierei" - Novak Djokovic.







Îi place să joace noaptea la US Open







Referindu-se la participarea de la US Open, sârbul a precizat, printre altele, că îi place să joace noaptea la New York (n.r. în sesiunea de seară).







"Nu am pierdut prea multe meciuri în carieră atunci când am evoluat în sesiunea de seară. Am atât de multe meciuri disputate noaptea pe Arthur Ashe, chiar îmi place atmosfera - public zgomotos. Este, dacă vrei, o atmosferă în opoziție cu ceea ce avem la Wimbledon", a adăugat Nole, citat de tennisworldusa.org.







Vârsta și forma, avantajele Djoker-ului







Djokovic are, în acest moment, de partea sa două elemente importante în tentativa de a-l depăși pe Roger Federer: vârsta (are doar 32 de ani, față de cei 38 ai elvețianului) și forma incredibilă pe care o traversează.







Sârbul este principalul favorit la câștigarea US Open-ului, competiție unde s-a mai impus de trei ori de-a lungul timpului. În turul întâi, Novak a trecut fără nicio emoție de Roberto Carballes Baena (6-4, 6-1, 6-4), iar în turul doi se va duela cu Juan Ignacio Londero (Argentina, 56 ATP). Djokovic și Federer s-ar putea întâlni în semifinale la Flushing Meadows.





Federer, Nadal, Djokovic, luptă în trei pentru supremație







Roger Federer domină ierahia titlurilor de Grand Slam câștigate, cu 20 de trofee. Este urmat de Rafael Nadal (33 de ani, 18 GS-uri) și de Novak Djokovic (32 de ani, 16 GS-uri).