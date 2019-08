​WTA Toronto: Simona Halep, abandon după ce a pierdut primul set al meciului cu Marie Bouzkova - Probleme la tendon

​Simona Halep, locul 4 mondial, a abandonat meciul cu Marie Bouzkova (Cehia, 91 WTA), din sferturi de la Rogers Cup, din cauza unei accidentări la tendon.

După 20 de minute, Halep era condusă cu 4-0 în primul set însă a reuşit să egaleze, dar a pierdut setul cu 4-6, după 46 de minute.



Apoi, jucătoarea română a decis să se retragă, după ce a cerut intervenţia medicului, ea acuzând dureri la un tendon, transmite News.ro.



S-au disputat în sferturi:

Sofia Kenin - Elina Svitolina 7-6(2), 6-4

Bianca Andreescu - Karolina Pliskova 6-0, 2-6, 6-4

Serena Williams - Naomi Osaka 6-3, 6-4

Marie Bouzkova - Simona Halep 6-4 (abandon Halep)



Semifinale:

Sofia Kenin - Bianca Andreescu

Serena Williams - Marie Bouzkova.





Momentul în care Simona abandonează:



Due to injury, Halep has retired from the match.@MarieBouzkova moves into the @rogerscup semifinals with a 6-4ret. scoreline. pic.twitter.com/MsEQzr0nJI