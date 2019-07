Elina Svitolina: "Simona Halep a jucat incredibil azi, nu cred că se putea mai mult"

Halep, în finală la Wimbledon

Ajunsă în premieră într-o semifinală de Grand Slam, Elina Svitolina a pierdut de-o manieră categorică partida cu Simona Halep (1-6, 3-6). La finalul disputei, sportiva din Ucraina a precizat: "Simona a jucat incredibil azi, nu cred că se putea mai mult".





Ce a spus Svitolina:





"Nu am fructificat şansele pe care le-am avut şi asta e dezamăgitor. Vrei să joci bine, vrei să demonstrezi ce poţi, dar se întâmplă să şi pierzi. Am intrat să mă lupt, dar Simona a jucat incredibil astăzi. Scorul m-a făcut să iau uneori decizii proaste, dar nu cred că se putea mai mult. Sunt puţin obosită. Nu am avut putere, mai ales că am venit la acest turneu după o accidentare şi meciurile au fost solicitante. Simt durere în picioare"", a spus Svitolina, la final, potrivit BBC, conform Digisport.





Finala de la Wimbledon 2019 va fi transmisă în direct pe Eurosport și LiveText pe HotNews.ro, sâmbătă, şi va începe la ora 16:00, ora României.