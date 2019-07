Wimbledon, semifinale

Fileul isi face pentru prima data simtita prezenta, iar de ajutorul lui beneficiaza Svitolina (15-0). Eroare a Elinei (15-15). Ce retur in cross scurt reuseste Simona (unghi ascutit)! 15-30. Halep cere primul challenge al semifinalei, pentru o minge in coltul terenului - a fost insa aut: 30-30. Elina loveste tare, plat, fara sa-si asume neaparat riscuri, are o marja de eroare in executii. Minge de break pentru Halep, dar din pacate Simona loveste mingea din coborare, iar ea ramane in fileu - egalitate. Elina face pasul la plasa pe o minge nu foarte buna, iar Simona o paseaza: a doua minge de break. E prea departe de baseline Simona, este ratata si aceasta sansa de break. Al doilea challenge al Simonei, mingea este pe tusa. Rever in coltul terenului, backhandul este "on fire", inca o egalitate. Halep este agresiva, cauta unghiurile, in timp ce Elina joaca la siguranta. Vom vedea cine va avea tactica potrivita. Halep nu se descurca cu un serviciu cu mult efect, minge de 1-1. Pe un retur lung al Simonei, Elina nu mai gaseste terenul - inca o egalitate. Doua game-uri in oglinda pana acum. Elina gaseste bine lungul de linie, iar Simona nu mai poate returna. Din nou egalitate, Simona trimite cu mult topspin, adversara tot mai plat - a cincea egalitate din acest game. Semifinala foarte echilibrata pana acum. Duel de la fileu castigat de Halep, dupa o scurta buna a jucatoarei noastre - inca o minge de break. Hai, poate acum! Un spectator are ceva probleme, meciul este intrerupt. A fost reluat acum.







1:0 Meciul incepe cu Simona la serviciu. O prima eroare a Simonei cu reverul (0-15). Un duel de pe mediana care ii revine Elinei (0-30). Debut usor temator pentru Simona. Face o eroare (prima) si Svitolina (15-30). Cel mai lung schimb este al Simonei (30-30). Se joaca mult pe mediana, niciuna nu doreste sa deschida terenul adversarei. Dreapta in lungul liniei este foarte buna, Simona revine si conduce acum cu 40-30 in primul game al semifinalei. Deplasata in partea stanga, pe rever, Simona nu mai poate returna in teren (a ajuns putin tarziu la minge). Se joaca foarte prudent. Dubla greseala a Simonei, minge de break pentru Svitolina. Reverul in lungul liniei isi face treaba: egalitate. Ce maniera sa salvezi mingea de break...Din saritura, Halep trimite in aut, inca o minge de break pentru Elina. Backhand superb in cross lung, ce executie a Simonei! Egalitate, avem un game maraton inca din startul partidei. O prima scurta a Simonei: ce bine i-a rupt ritmul adversarei: minge de 1-0 pentru Halep. O minge prea lunga a Simonei, se joaca deja de peste 7 minute, inca o egalitate. A doua dubla greseala a Simonei din acest game, inca o sansa de break pentru Elina. Halep sterge linia cu forehandul, este salvata si aceasta minge de break. Ce game avem...Dreapta in lungul de linie: minunata executie! Minge de 1-0 pentru Halep. Dupa ce a salvat trei mingi de break, Halep isi face serviciul, a dovedit multa tarie mentala







Se incheie incalzirea, in scurt timp va incepe partida







Elina a castigat tragerea la sorti si a ales sa primeasca - Simona va incepe semifinala de la lansare







Cele doua jucatoare si-au facut aparitia pe impunatorul Central de la All England Club, tribunele sunt aproape pline







Se apropie ora meciului, o partida care ar putea sa o duca in premiera pe Halep in finala de la Wimbledon. Simona a mai jucat o finala la Australian Open (2018) si alte trei la Roland Garros (una castigata - 2018, doua pierdute: 2014, 2017)