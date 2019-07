Azarenka, dezamăgită de evoluția sa în meciul cu Halep: "Am ratat prea multe lovituri uşoare"

​Victoria Azarenka s-a declarat dezamăgită de evoluția avută în meciul contra Simonei Halep, din turul al treilea de la Wimbledon. Fostul lider mondial și-a reproșat numeroasele erori, precizând că nu și-a dat nicio șansă în fața româncei. "Am ratat prea multe lovituri uşoare, lucru de nepermis în faţa unei jucătoare atât de bune", a spus Azarenka.





"Chiar nu ştiu ce s-a întâmplat. Am început bine, apoi pur şi simplu nu am mai găsit terenul. Am ratat prea multe lovituri uşoare, lucru de nepermis în faţa unei jucătoare atât de bune. De fapt, astfel de greşeli sunt impardonabile împotriva oricui, dar dacă le faci în faţa unei jucătoare de top, cu siguranţă nu ai cum să câştigi. Am ratat şi de la fileu, cu tot terenul în faţă, nu mi-am dat vreo şansă să câştig acest meci", a spus Azarenka la conferinţa de presă, potrivit Digi Sport.







"Să vin şi să joc astfel pe Terenul Central mă face să mă simt foarte dezamăgită. Simona a fost foarte solidă, a profitat de fiecare eroare pe care am făcut-o. Şi au fost o grămadă", a mai spus "Vika".





Simona Halep (7 WTA) a învins-o, vineri, cu scorul de 6-3, 6-1, pe Victoria Azarenka (Belarus, locul 40 WTA), calificându-se în optimile de finală ale turneului de la Wimbledon. Românca se va duela în faza următoare cu americanca Cori Gauff (15 ani), revelația actualei ediții a competiției londoneze. Gauff (313 WTA) a trecut în turul trei de Polona Hercog (60 WTA), 3-6, 7-6 (7), 7-5, după ce a salvat două mingi de meci în setul al doilea, la 2-5 și 3-5.