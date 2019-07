Vika incepe cu un as la teu (tusa). Azarenka incepe pe pozitii de atac, sta aproape de baseline, trimite cu adancime, pune presiune de la primele schimburi. Inca un as, s-a facut foarte rapid 40-0. O prima eroare nefortata a Vikai, cu backhandul (40-15). Primul raliu mai lung este al Simonei: a preluat initiativa, a impins-o tot mai in spate pe adversara, iar apoi dreapta in cross si-a facut treaba.







S-a terminat incalzirea, va incepe in curand partida din turul trei de la Wimbledon







Halep a castigat tragerea la sorti si a ales sa fie la primire







Vika si Simona sunt pe tunel, iar acum au iesit pe Central, va urma incalzirea de 5 minute







Vreme frumoasa la Londra, soare, deocamdata nu sunt motive de ingrijorare in ceea ce priveste acest aspect







S-au întâlnit de-a lungul timpului de patru ori, iar egalitatea este la ea acasă: 2-2. Singurul duel de pe iarbă i-a revenit Simonei Halep, tocmai la Wimbledon, ediția din 2017. Victoria Azarenka este într-o puternică revenire de formă, iar munca alături de Wim Fissette dă roade. Halep vs Azarenka din turul trei de la Wimbledon este în direct pe Eurosport și LiveText pe HotNews.ro.





Halep vs Azarenka, meciuri directe:



2017, Wimbledon: 7-6(3), 6-2 pentru Halep

2015, US Open: 6-3, 4-6, 6-4 pentru Halep

2012, Linz: 6-1, 6-1 pentru Azarenka

2012, Doha: 6-3, 6-1 pentru Azarenka

