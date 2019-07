Simona Halep, după ce a învins-o pe Victoria Azarenka: "Nu a fost atât de uşor pe cât o arată scorul"

Halep va juca în optimi cu învingătoarea partidei dintre Cori Gauff (SUA, 313 WTA, venită din calificări, 15 ani) vs Polona Hercog (60 WTA).

Pentru calificarea în optimi, Simona va primi 176.000 de lire sterline (196.000 de euro) şi 240 de puncte WTA.

În urma acestui succes, Halep a trecut în avantaj în confruntările directe cu Azarenka: 3-2.

"Nu a fost atât de uşor cum arată scorul, dar m-am simţit extraordinar pe teren şi am jucat cel mai bun tenis al meu pe iarbă. Este o adversară foarte dificilă și e întotdeauna greu să joci contra ei, dar am dat totul, am fost foarte pozitivă şi încrezătoare.Am căpătat încredere zi după zi, meci după meci, partidele dinainte nu au fost uşoare, dar acum mă simt mai bine decât la întâlnirile anterioare. Abia aştept să joc următorul meci şi sper că pot juca mai bine. La meciul care îmi stabileşte adversara (n.r. Hercog vs Gauff) se va uita antrenorul meu, eu trebuie să mă recuperez, să mă relaxez, pentru că am o zi liberă.Nu mă uit niciodată pe tablou, o iau meci cu meci, pentru că e mult mai bine, nu simţi presiunea atât de mult, vreau să mă bucur de timpul petrecut pe teren şi încerc să fiu la cel mai înalt nivel",, la microfonul Eurosport, potrivit News.ro.Competiția de la "All England Lawn Tennis and Croquet Club" poate fi urmărită în România în direct pe Eurosport (1, 2 și pe Eurosport Player) și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.