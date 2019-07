​Wimbledon: Novak Djokovic, victorie muncită în fața lui Hubert Hurkacz / Liderul mondial s-a calificat în optimi

Competiția de la "All England Lawn Tennis and Croquet Club" poate fi urmărită în România în direct pe Eurosport (1, 2 și pe Eurosport Player) și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.

The title defence will enter a second week… ✌️@DjokerNole | #Wimbledon



\uD83C\uDFA5: @Wimbledonpic.twitter.com/r0cuOAMjbt