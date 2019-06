ATP Halle: Roger Federer, în finală pentru a 13-a oară în carieră - Duel cu David Goffin pentru trofeu

Roger Federer (3 ATP), cap de serie numărul 1, și-a asigurat fără emoții prezența în finala turneului de la Halle, după ce l-a învins pe francezul Pierre-Hugues Herbert (43 ATP), scor 6-3, 6-3. Campionul elvețian va juca în ultimul act al competiției germane pentru a 13-a oară în carieră, urmând să îl întâlnească pe belgianul David Goffin.

Federer a avut procentaje ridicate la ambele servicii (86% puncte câștigate cu primul serviciu și 91% cu al doilea). De partea cealaltă, Herbert a câștigat 69% din punctele jucate cu primul serviciu și doar 41% cu al doilea. Francezul a stat mai bine la capitolul ași, a bifat 10, față de cei 6 ai lui Federer. În schimb, Herbert a avut și trei duble greșeli, iar Federer niciuna.

Din totalul de 102 de puncte jucate, Federer a câștigat 61, iar Herbert 41. Partida a durat 62 de minute.

Pierre-Hugues Herbert a fost al 337-lea adversar pe care Roger Federer l-a înfruntat în cariera sa la simplu. Cei doi jucători nu se confruntaseră niciodată până la meciul de astăzi.



În finală, Roger Federer în va întâlni pe David Goffin (33 ATP), care a trecut în semifinale de italianul Matteo Berrettini (22 ATP), scor 7-6(4), 6-3, după o oră și 39 de minute de joc.

Federer conduce cu 7-1 în meciurile directe cu David Goffin. Ultimul duel a avut loc anul trecut, în semifinalele turneului de la Cincinnati, elvețianul beneficiind atunci de abandonul lui Goffin la scorul de 7-6(3), 1-1 în favoarea sa. Singura victorie a belgianului în fața lui Federer a fost înregistrată în 2017, în semifinalele Turneului Campionilor, scor 2-6, 6-3, 6-4.

Cei doi jucători s-au mai întâlnit la Halle în 2016, în faza sferturilor. Elvețianul s-a impus atunci cu 6-1, 7-6(10).



Mister Perfect a plecat de nouă ori acasă cu trofeul de la Halle (2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2013, 2014, 2015 și 2017) și a pierdut trei finale: în 2010 cu Lleyton Hewitt, în 2012 cu Tommy Haas și în 2018 cu Borna Coric.



"Noventi Open" se dispută în perioada 17-23 iunie, pe iarbă. Competiția face parte din categoria "500" și este dotată cu premii totale în valoare de €2,081,830.

Vezi mai jos ultimul punct al partidei Federer vs Herbert:



Is a 10th title in Halle on the way for @rogerfederer? \uD83C\uDFC6



\uD83C\uDFA5: @TennisTV | #NoventiOpen19 pic.twitter.com/AxJlJvsAPo