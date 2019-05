Roland Garros: Petra Kvitova s-a retras din competiție - Sorana Cîrstea va juca în primul tur cu slovena Kaja Juvan

Petra Kvitova (6 WTA), favorita numărul șase, s-a retras de la Roland Garros înaintea meciului pe care trebuia să îl joace astăzi cu Sorana Cîrstea. O accidentare la antebrațul stâng a forțat-o pe jucătoarea din Cehia să renunțe la al doilea turneu de Grand Slam al anului. Astfel, Cîrstea va juca în primul tur cu slovena Kaja Juvan (lucky loser, locul 131 WTA).

Considerată una dintre principalele favorite la câștigarea trofeului de la Roland Garros, Petra Kvitova a anunțat într-o postare pe Twitter că nu va mai participa la competiția de la Paris. Cehoaica a acuzat o ruptură musculară la antebrațul stâng și nu a vrut să riște o accidentare mai gravă.



''Sunt foarte dezamagită să anunţ că mă retrag de la Roland Garros. Am dureri în antebraţul stâng de câteva săptămâni şi seara trecută un RMN a confirmat o leziune de gradul doi care s-ar putea agrava dacă aş juca azi'', a scris Kvitova pe pagina sa de Twitter.



De retragerea Petrei Kvitova profită slovena Kaja Juvan (131 WTA), care va juca pe tabloul principal în calitate de lucky loser. Sportiva în vârstă de 18 ani fusese învinsă în ultimul tur al calificărilor de americanca Bernarda Pera (85 WTA), scor 6-4, 1-6, 7-6(1).



Va fi prima întâlnire directă dintre Sorana Cîrstea și Kaja Juvan. Partida va fi a doua a zilei de luni pe arena Suzanne-Lenglen și va începe după ora 13:30 (ora României).



Anunțul făcut de Petra Kvitova:



Sorry to have to inform you of some bad news this morning pic.twitter.com/snxhJkPRuh