Petra Kvitova, campioană la Stuttgart - Cehoaica a câștigat al 27-lea titlu al carierei

Petra Kvitova (3 WTA) și-a trecut în palmares al 27-lea titlu al carierei. Jucătoarea din Cehia a învins-o pe Anett Kontaveit (Estonia, 15 WTA), scor 6-3, 7-6(2), în finala turneului Premier de la Stuttgart.

Kvitova și-a adjudecat victoria după o oră și 33 de minute de joc, obținând al doilea trofeu al sezonului. Cehoaica s-a mai impus in acest an la Sydney.

În drumul spre trofeu, Kvitova le-a mai învins pe Greetje Minnen (Belgia, 192 WTA), Anastasija Sevastova (Letonia, 13 WTA), Kiki Bertens (Olanda, 7 WTA).



Începând de luni, Petra Kvitova va urca pe locul doi în clasamentul WTA, depășind-o astfel pe Simona Halep. Jucătoarea din Cehia va avea 6015 puncte, în timp ce Halep se va afla pe locul al treilea, cu 5682 de puncte. Naomi Osaka se menține pe prima poziție, cu 6151 puncte.



Ultimul punct al partidei Kontaveit vs Kvitova:



