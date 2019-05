Roland Garros: Marius Copil, duel cu Benoit Paire în primul tur / Adversarii principalilor favoriți

Tenismanul român Marius Copil îl va înfrunta pe francezul Benoit Paire în prima rundă a turneului de la Roland Garros, al doilea de Grand Slam al anului, potrivit tragerii la sorţi efectuate joi seara la Paris, informează site-ul oficial al competiţiei, citat de Agerpres.





Aceasta va fi prima confruntare dintre Copil (28 ani, 81 ATP) şi Paire (30 ani, 51 ATP).

Copil se află la a treia participare pe tabloul principal de la Roland Garros, dar în 2017 a fost învins în primul tur de spaniolul Albert Ramos-Vinolas, în patru seturi, iar anul trecut a fost învins tot în prima rundă, în cinci seturi (arădeanul a avut 2-0 la seturi), de italianul Marco Cecchinato, care a ajuns ulterior în semifinale.

Dacă va trece de Paire, Copil se va duela cu învingătorul partidei dintre Daniil Medvedev (14 ATP) și Pierre-Hugues Herbert (42 ATP).Novak Djokovic (1) vs Hubert Hurkacz (43 ATP)Rafael Nadal (2) vs jucător venit din calificăriRoger Federer (3) vs Lorenzo Sonego (73 ATP)Dominic Thiem (4) vs Tommy Paul (136 ATP)Alexander Zverev (5) vs John Millman (55 ATP)Stefanos Tsitsipas (6) vs Maximilian Marterer (110 ATP)Kei Nishikori (7) vs Quentin Halys (153 ATP)Juan Martin del Potro (8) vs Nicolas Jarry (75 ATP)Fabio Fognini (9) vs Andreas Seppi (66 ATP)Karen Khachanov (10) vs Cedrik-Marcel Stebe