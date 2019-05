​Roland Garros: Adversarele jucătoarelor din România - Simona Halep vs Ajla Tomljanovic, în primul tur; Sorana Cîrstea, duel cu Petra Kvitova

​Simona Halep (3 WTA și campioană en-titre) își va începe aventura la Roland Garros împotriva australiencei Ajla Tomljanovic, potrivit tragerii la sorți efectuate joi, la Paris. Sorana Cîrstea va avea o adversară de calibru, urmând să o întâlnească pe Petra Kvitova, favorita nr. 6.



Simona a câștigat singura confruntare cu Ajla, la Cincinnati, în 2018. A fost 4-6, 6-3, 6-3 pentru jucătoarea din România.





* În cursul zilei de vineri, HotNews.ro va publica o amplă prezentare a turneului de la Roland Garros.

Posibilul traseu al Simonei Halep la Roland Garros:

Meciurile româncelor aflate pe tabloul principal:

Simona Halep (3 WTA) vs Ajla Tomljanovic (47 WTA/Australia)

Meciuri directe: 1-0

Mihaela Buzărnescu (30 WTA) vs Ekaterina Alexandrova (60 WTA/Rusia)

Meciuri directe: 1-0

Sorana Cîrstea (93 WTA) vs Petra Kvitova (6 WTA/Cehia)

Meciuri directe: 2-5

Irina Begu (118 WTA) vs Lin Zhu (108 WTA/China)

Meciuri directe: 0-0

România va avea una dintre cele mai reduse participări pe tabloul feminin de simplu din ultimii ani, după ce Ana Bogdan și Irina Bara au ratat calificarea pe tabloul principal de la Roland Garros.

Cu cine vor juca primele cinci favorite în turul I:

[1] Osaka vs Schmiedlova

[2] Pliskova vs Brengle

[3] Halep vs Tomljanovic

[4] Bertens vs Parmentier

[5] Kerber vs Potapova

Posibile sferturi, dacă favoritele își vor respecta statutul:

[1] Naomi Osaka vs. [8] Ashleigh Barty

[3] Simona Halep vs. [6] Petra Kvitova

[7] Sloane Stephens vs. [4] Kiki Bertens

[5] Angelique Kerber vs. [2] Karolina Pliskova

Alte dueluri interesante din prima rundă:





V. Williams vs Svitolina

Sabalenka vs Cibulkova

Wozniacki vs Kudermetova

Andreescu vs Jucătoare venită din calificări





S. Williams vs DiatchenkoOstapenko vs AzarenkaBarty vs Pegula