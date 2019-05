​LiveText Simona Halep vs Margarita Gasparyan 6-0, 4-2

WTA Madrid

Dupa ce a trimis in prima faza la limita, Simona forteaza si mai mult, iar mingea cade in afara terenului (15-15). Dubla greseala a Simonei: 15-30. Formidabil joaca Halep cu dreapta inside-in (de trei ori la rand in acelasi loc), iar Margarita este doar spectatoare (30-30). Margarita trimite perfect la retur, minge de break. Desi returneaza in doua randuri din pozitii aproape imposibile, Gasparyan nu mai poate interveni la o dreapta in cross a Simonei - egalitate.







4:2 Simona loveste inghesuit, iar backhandul in lungul liniei se duce pe culoarul de dublu (30-0). Margarita face cel mai bun game al ei de la serviciu de pana acum (40-0). Simona nu renunta insa la lupta, isi trece in cont urmatoarele trei puncte, iar egalitatea este restabilita (40-40). Game-ul se prelungeste, multe egalitati. Margarita serveste bine, pe corp, are inca o minge de game. Pana la urma, Gasparyan castiga primul game din spatele serviciului, este 4-2 in acest moment pentru Simona





4:1 Margarita se zbate, incearca, dar rezultatele sunt slabute. Simona se deplaseaza formidabil si este inspirata pe faza ofensiva (30-0). Gasparyan castiga un punct dupa ce a fost agresiva la retur: 30-15. Rusoaica isi gaseste mai bine ritmul in aceste momente, trimite aspru cu reverul, iar Simona returneaza in aut: 30-30. Vine insa un as al Simonei, in ce moment a venit (40-30). Se face 4-1, iar din tribune se aude traditionalul: "Simona, Simona!"







3:1 Ratate cu reverul din partea rusoaicei (0-15). A incercat sa caute un unghi ascutit. Simona schimba foarte inspirat directia, iar Margarita este surprinsa (15-30). Din saritura, Simona rateaza o dreapta in lungul liniei: 30-30. In ultimele doua game-uri s-au inmultit erorile din partea numarului trei mondial. Gasparyan ezita, nu indoaie suficient genunchii, iar forehandul trimite mingea in afara terenului: 15-40. Halep nu o lasa pe adversara sa-si revina din punct de vedere moral, se distanteaza la 3-1 si urmeaza la serviciu







2:1 Un prim game mai dificil pentru Simona: la 0-15 face o dubla greseala. Trei mingi de rebreak: reverul a lansat mingea in fileu (0-40). Game alb castigat de rusoaica. Gasparyan nu a facut nimic special, a fost un game in care Halep a ratat nepermis de mult, e pe undeva normal dupa ce a castigat opt game-uri la rand. Important este insa sa nu o lase pe adversara sa-si prelungeasca seria castigatoare, pentru ca Margarita ar putea prinde curaj







2:0 Simona face diferenta cu un contre-pied, iar mai apoi nu cadreaza bine un retur (15-15). Margarita pare usor confuza, nu stie ce sa mai incerce. O ajuta putin Halep: trimite in aut, pe culoarul de dublu, cu un forehand. Gasparyan mai face o dubla greseala, egalitate la 30. Minge de break, dupa ce Simona a facut diferenta cu o dreapta inside-in de efect (30-40). Halep o paseaza frumos pe Margarita, iar tabela continua sa arate zero in dreptul rusoaicei: 2-0







1:0 Setul al doilea incepe cu Simona la serviciu. Rusoaica face pasul in fata, vine la fileu, dar rateaza inca un voleu drive (30-0). Se ajunge rapid la 40-0, Halep este la un nivel foarte bun in aceste momente. Game la 15, Simona nu ii lasa prea multe sanse adversarei, sunt deja sapte game-uri la rand trecute in dreptul sportivei noastre







6:0 Continua recitalul Simonei de pe teren, iar din tribune se aude: "Bravo, Simona!" Dupa doar 20 de minute apar primele mingi de set (0-40). 25-8 raportul punctelor castigate in primul set, Halep se impune cu 6-0 (bagel)... .@Simona_Halep fancied a bagel\uD83E\uDD6F

She takes the set in only just over 20 minutes by 6-0 \uD83D\uDCAA#MMOpen pic.twitter.com/NWf8jz4fpv — WTA (@WTA) May 5, 2019 Continua recitalul Simonei de pe teren, iar din tribune se aude: "Bravo, Simona!" Dupa doar 20 de minute apar primele mingi de set (0-40). 25-8 raportul punctelor castigate in primul set, Halep se impune cu 6-0 (bagel)...

5:0 Apare si o eroare in jocul foarte bun de pana acum al Simonei (0-15). Halep revine cu ajutorul unui forehand in cross (15-15). De pe ambele parti Halep o toaca marunt pe adversara, nu prea are ce sa-si reproseze rusoaica aflata pe locul 65 in lume...Venita la fileu, Margarita rateaza un voleu drive, este clar ca importanta partidei a coplesit-o. Gasparyan trimite puternic cu reverul in lung de linie, dar mingea se duce putin in aut. Este deja 5-0 pentru Halep, numarul trei mondial are o evolutie solida, ceea ce a aratat si in urma cu cateva saptamani la Rouen, contra Frantei in semifinala din FedCup







4:0 Simona incepe game-ul patru in ofensiva: dreapta este aspra, trimite mingea aproape de linii, iar Margarita nu poate face mai mult (0-15). La retur, Halep se deplaseaza pentru a lovi cu forehandul, se face 0-30. Dreapta continua sa produca puncte pe banda rulanta: 0-40. Arata foarte bine pana acum jocul sportivei noastre. Margarita nu se poate opune, Simona este <on fire>: 4-0







3:0 Margarita incearca sa fie mai agresiva, sa returneze mingea din urcare: greseste insa destul de mult, se simte presiunea din racheta rusoaicei (40-15). Dubla greseala, Simona a incercat sa trimita la limita cu al doilea serviciu. Se face 3-0 dupa zece minute de joc: Halep este in control, are o viteza in plus fata de Margarita si acopera foarte bine terenul







2:0 Margarita incepe game-ul cu o dubla greseala (0-15). Gasparyan face parte din clubul redus al jucatoarelor care lovesc backhand-ul cu o singura mana (imi mai vine acum in minte Carla Suarez Navarro). Reverul rusoaicei deschide foarte bine terenul, iar aceasta profita de avantajul creat. Simona nu este inspirata la retur, iar mingea se duce in afara terenului: 40-15. De pe culoarul de dublu, Simona trimite perfect cu reverul in lung de linie: 40-30. Egalitate, dupa ce un raliu intens ii revine Simonei (mingea jucatoarei noastre a fost in aut, dar rusoaica a continuat punctul). Halep trimite cu multa inaltime pe reverul adversarei, apare prima minge de break a partidei. Simona conduce ostilitatile, o trimite mult in spatele baseline-ului pe adversara, iar tabela se modifica in favoarea ei: 2-0

What a start for @Simona_Halep!

She breaks early \uD83D\uDC4F\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4#MMOpen pic.twitter.com/kNYwlWlFKH — WTA (@WTA) May 5, 2019 Margarita incepe game-ul cu o dubla greseala (0-15). Gasparyan face parte din clubul redus al jucatoarelor care lovesc backhand-ul cu o singura mana (imi mai vine acum in minte Carla Suarez Navarro). Reverul rusoaicei deschide foarte bine terenul, iar aceasta profita de avantajul creat. Simona nu este inspirata la retur, iar mingea se duce in afara terenului: 40-15. De pe culoarul de dublu, Simona trimite perfect cu reverul in lung de linie: 40-30. Egalitate, dupa ce un raliu intens ii revine Simonei (mingea jucatoarei noastre a fost in aut, dar rusoaica a continuat punctul). Halep trimite cu multa inaltime pe reverul adversarei, apare prima minge de break a partidei. Simona conduce ostilitatile, o trimite mult in spatele baseline-ului pe adversara, iar tabela se modifica in favoarea ei: 2-0

1:0 Partida a inceput cu Simona la serviciu. Un prim punct la care Halep face pasul la fileu si inchide cu un voleu raliul. Vine apoi o prima eroare nefortata cu forehandul (15-15). Serviciul a functionat satisfacator pana acum, 40-15. Rever in lung de linie perfect, game solid al Simonei: 1-0







Marija Cicak este arbitrul din scaun al partidei



​

Cele doua jucatoare se afla la incalzire







Aventura Simonei Halep la turneul de la Madrid (pe care l-a câștigat în două rânduri) începe duminică, atunci când jucătoarea noastră o întâlnește pe Margarita Gasparyan (Rusia, 65 WTA). Cele două nu s-au mai duelat până acum. Partida va fi în direct pe Digisport și LiveText pe HotNews.ro.







Cine este Gasparyan



Rusoaica (65 WTA) are 8 victorii și 5 înfrângeri în acest an, iar cel mai bun rezultat a venit la turneul de la Istanbul, acolo unde a ajuns până în semifinale (a abandonat la scorul de 1-6, 0-0 contra jucătoarei Petra Martic).



A adunat în acest an din tenis premii în valoare de $141.356, iar în întreaga carieră a câștigat $1.134.181. Are până acum 191 de victorii și 104 înfrângeri.







A început tenisul la vârsta de 5 ani, la Moscova, iar idolii ei sunt Maria Sharapova și Roger Federer. Suprafața favorită este hard-ul, iar turneul preferat este Australian Open. Visul ei este să câștige într-o zi Wimbledon-ul.







Traseul virtual al Simonei Halep la Madrid:





Turul I - Margarita Gasparyan

Turul II - Alison Riske/Johanna Konta

Optimi: Carla Suarez Navarro

Sferturi: Ashleigh Barty

Semifinale: Naomi Osaka/Karolina Pliskova

Finală: Angelique Kerber/Sloane Stephens/Petra Kvitova/Kiki Bertens.





Cum ar putea arăta sferturile dacă favoritele își vor respecta statutul:





Naomi Osaka vs Karolina Pliskova

Simona Halep vs Ashleigh Barty

Angelique Kerber vs Sloane Stephens

Petra Kvitova vs Kiki Bertens





Simona Halep a câştigat în 2017 şi 2016 turneul organziat de Ion Ţiriac, iar anul trecut a ajuns în sferturi.





Mutua Madrid Open se dispută pe zgură în perioada 4-11 mai, este de categorie Premier Mandatory, la start pe tabloul principal se află 64 de jucătoare, directorul competiției este Feliciano Lopez, iar premiile sunt în valoare totală de $7,021,128.





Cine a câștigat de-a lungul timpului la Madrid:





2018 - Petra Kvitova

2017 - Simona Halep

2016 - Simona Halep

2015 - Petra Kvitova

2014 - Maria Sharapova

2013 - Serena Williams

2012 - Serena Williams

2011 - Petra Kvitova

2010 - Aravane Rezai

2009 - Dinara Safina.