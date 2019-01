Simona Halep, despre meciul cu Venus Williams: "Știu cum joacă, va fi o mare provocare" - Situația condiției fizice: "Simt că pot juca trei ore în fiecare zi, chiar dacă nu sunt 100% pregătită"

​Simona Halep a discutat și cu site-ul oficial al WTA-ului după meciul cu Sofia Kenin, liderul mondial precizând, printre altele, că așteaptă cu mare nerăbdare meciul cu Venus Williams: "Va fi o mare provocare, știu cum joacă", a spus Simona. A venit apoi cu completări despre condiția fizică: "Simt că pot juca trei ore în fiecare zi, chiar dacă nu sunt 100% pregătită".





Ce a vorbit Simona cu site-ul oficial al WTA-ului







"Am simţit (n.r. - dureri) în picior, un pic, este muşchiul. Am simţit în setul al doilea, dar asta este din cauză că sunt obosită. Nu cred că e nimic periculos, dar voi vedea mâine dimineaţă. (n.r. - După meciul din primul tur, cu Kaia Kanepi) nu am putut să dorm toată noaptea. Am avut dureri la picioare şi a fost greu. Dar am avut o zi între meciuri şi asta a fost extraordinar. Azi, m-am simţit mai bine şi am fost gata să joc un alt meci. Orice meci greu reprezintă un lucru pozitiv. Simt că pot juca trei ore în fiecare zi, chiar dacă nu sunt sută la sută pregătită pentru acest turneu. Zi de zi devin mai bună", a declarat Halep, potrivit site-ului WTA, citată de News.ro.







Despre duelul cu Venus Williams







"Va fi un meci greu, dar sunt sigură că nu o să alerg atât de mult deoarece punctele se vor termina repede. Este o mare campioană şi este întotdeauna o mare provocare pentru mine să joc împotriva surorilor Williams. Voi vedea cum voi juca, cum voi fi pe teren, dar voi fi încrezătoare deoarece am jucat împotriva ei şi ştiu cum joacă. Trebuie să fiu puternică", a precizat liderul WTA.