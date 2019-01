​LIVEText Simona Halep vs Sofia Kenin 0-0

Partida a inceput cu Sofia la seviciu. Un prim punct lung, de tatonare, Simona il castiga (0-15). Kenin trimite dintr-o parte in alta, dar Halep rezista, iar acum este 0-30. Ajutata de fileu, Simona se desprinde la 40-0, trei sanse de break din debutul partidei...







Partida Simonei ar fi trebuit sa inceapa mai devreme, dar Stanislas Wawrinka si Milos Raonic au oferit un meci cu trei tibreak-uri dintr-un total de patru seturi (a castigat canadianul)







Cele doua jucatoare au intrat pe Rod Laver Arena, va incepe incalzirea ​





După ce a avut unele emoții în meciul de debut de la Melbourne (cu Kaia Kanepi), Simona Halep se află la ora unei noi provocări - pe traseul ei a apărut promițătoarea Sofia Kenin (20 de ani, 37 WTA), sportivă care a avut un început de an exploziv. Partida de pe Rod Laver Arena va fi în direct pe Eurosport 1 și LiveText pe HotNews.ro.





Cine este Sofia Kenin



Este o jucătoare tânără (20 de ani), de mare prespectivă, care a reușit în acest an să câștige deja un turneu, cel de la Hobart. Performanța este cu atât mai importantă cu cât a trecut până la câștigarea trofeului de jucătoare precum Caroline Garcia, Ons Jabeur, Kirsten Flipkens, Alize Cornet și Anna Karolina Schmiedlova. Completare: nu a cedat nici măcar un set.







Are șase victorii și o singură înfrângere în acest an. Se află în prezent pe locul 37 în clasamentul WTA.





Cea mai bună performanță la un Grand Slam a fost la US Open, turul trei (2017 și 2018). În urmă cu an de zile a părăsit Australian Open în runda inaugurală. Este o jucătoare de mâna dreaptă, iar backhandul îl execută cu două mâini.







Conform site-ului oficial al competiției de la Melbourne, Sofia are 21 de victorii și 22 de înfrângeri în carieră în circuitul WTA (procentaj al victoriilor de 49%).







Kenin este născută la Moscova, dar reprezintă SUA. Are 1.70 metri și 58 de kg.







Joc variat, stăpânește multe lovituri





Sofia este o jucătoare activă de pe baseline, cu o deplasare bună, fiind capabilă de o risipă mare de energie. În momentul în care schimburile se prelungesc, este capabilă să vină cu un Plan B, care să includă, în funcție de situație, scurte sau slice-uri (rupe foarte bine ritmul adversarelor).







În anumite momente execută chiar și slice de backhand cu două mâini, după modelul făcut celebru în ultimii ani în circuit de Monica Niculescu. De asemenea, din defensivă nu are probleme în a trimite "baloane", un gen de execuție care a ajutat-o pe Caroline Wozniacki în unele momente la ediția din 2018 de la Australian Open (acolo unde este de altfel campioană en-titre).







Are un forehand cu explozie în execuție, trimițând în general mai bine inside-out. Reverul este agresiv (în special la retur, pe serviciul al doilea) și poate imprima cu această lovitură o viteză destul de mare. Lovește în mare parte mingea din urcare, oferind destul de puțin timp de reacție adversarelor. Este, pe scurt, o jucătoare ofensivă, care încearcă să-și impună stilul de joc.







A lovit pentru prima dată o minge de tenis la vârsta de 5 ani, îi plac filmele, muzica, iPhone-ul, să se joace cu sora ei și să se vadă cu prietenii cât de des îi permite timpul, după cum precizează pe site-ul personal.







La Roland Garros a disputat un singur meci (a fost învinsă de Naomi Osaka anul trecut), la Wimbledon are o victorie și o înfrângere, iar la US Open are un raport 4/4.