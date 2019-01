VIDEO Faza zilei: Când nu cunoști regulamentul, te bucuri mai devreme, dar meciul nu s-a încheiat

Katie Boulter a oferit faza primei zile de la Australian Open, ediția din 2019. Jucătoarea din Marea Britanie a fost prima care s-a impus după noua regulă, cea care introduce tiebreak-ul până la zece în decisiv. Fără să cunoasă modificările, Katie s-a bucurat în momentul în care tabela s-a modificat la 7-4 în favoarea ei (tiebreak clasic), însă din păcate pentru ea meciul nu se terminase...Este vorba de partida cu Ekaterina Makarova, din runda inaugurală.

După momente bune de incertitudine, Katie a fost lămurită de cei din echipa ei că meciul nu s-a terminat și că e nevoie să ajungă prima la zece pentru a se putea declara învingătoare.

Locul 97 în lume, Katie s-a impus până la urmă, scor 6-0, 4-6, 7-6(10-6) împotriva Ekaterinei Makarova (60 WTA), după o partidă maraton de două ore și 24 de minute.



Boulter este prima jucătoare care se impune grație tiebreak-ului până la zece, regulă introdusă odată cu ediția din acest an.



În următorul tur, Katie o va întâlni pe Arina Sabalenka (Belarus - 11 WTA).

Aici poți vedea momentul în care Katie crede că meciul s-a încheiat:





When you think you've won the final set tiebreak but forget it's first to 10.



For the record, @KatieBoulter1 eventually advances to the 2R, def. Ekaterina Makerova 6-0 4-6 7-6(6).#AusOpen pic.twitter.com/jK2jtCEHBZ