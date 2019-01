VIDEO Elveția a câștigat dramatic Cupa Hopman - Victorie la punct decisiv în fața Germaniei

Dublul mixt format din Roger Federer și Belinda Bencic a adus punctul decisiv Elveției în finala Cupei Hopman (2-1), cei doi trecând dramatic de perechea Alexander Zverev/Angelique Kerber (4-0, 1-4, 4-3(5-4). În urma acestui succes, Elveția și-a păstrat trofeul cucerit la ediția din 2018.

După un prim set câștigat fără dubii de elvețieni (4-0), nemții au avut (ca de obicei) puterea să revină, Zverev și Kerber impunându-se cu 4-1.



Setul decisiv a fost unul parcă regizat la Hollywood: s-a ajuns la 3-3 la game-uri (după ce Federer a servit pentru câștigarea partidei), iar pentru departajare a fost nevoie de un tiebreak (desfășurat după regula: primul la 5, fără două puncte diferență).



Suspansul s-a menținut până la capăt, Elveția cucerind trofeul după ce a câștigat punctul decisiv jucat la 4-4.



De-a lungul timpului, Elveţia au mai triumfat în această competiţie în 1992, 2001 şi 2018.

Ce este Cupa Hopman





Este un turneu demostrativ pe echipe, care se dispută începând din 1989. Spre deosebire de celelalte competiții, aici nu se acordă puncte ATP sau WTA. Turneul este desfășurat sub egida ITF.



Finala dintre Federer/Bencic vs Zverev/Kerber a înregistrat un record al Perth Arena: 14.032 de spectatori. În total, la meciurile ediţiei 2019 au asistat 110.364 de spectatori.





Aici poți vedea ultimul punct al finalei de la Perth:



BACK-TO-BACK CHAMPIONS \uD83C\uDFC6 \uD83C\uDDE8\uD83C\uDDED



Congratulations @rogerfederer and @BelindaBencic on defending your #HopmanCup title! pic.twitter.com/O5YyP1OW2F