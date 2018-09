​WTA Beijing: Daria Kasatkina a abandonat în meciul din primul tur (Rezultatele zilei)

Rezultatele înregistrate până acum în primul tur de la Beijing:

Sâmbătă:

Daria Gavrilova - Petra Kvitova 6-2, 6-1

Maria Sakkari - Donna Vekic 1-6, 4-6

Elina Svitolina - Aleksandra Krunic 6-0, 4-6, (4)6-7

Rose Danielle Collins - Timea Bacsinszky 6-2, 3-6, 6-3

Magdalena Rybarikova - Jelena Ostapenko 4-6, (3)6-7

Julia Goerges - Johanna Konta 6-2, 4-6, 6-3

Duminică:

Timea Babos - Su-Wei Hsieh 6-2, 6-2

Daria Kasatkina - Laura Siegemund 3-6, 2-6 (abandon Kasatkina)

Angelique Kerber - Kristina Mladenovic 6-2, 6-2

Saisai Zheng - Dayana Yastremska 6-3, 6-3

"China Open" se dispută pe hard în perioada 29 septembrie - 7 octombrie, are premii totale în valoare de $8.285.274 și face parte din categoria "Premier Mandatory". Întrecerea are loc la Beijing. La startul competiției pe tabloul principal se vor afla 64 de jucătoare. În urma cu un an de zile, Simona Halep a ajuns până în finală, acolo unde a fost învinsă de Caroline Garcia . Cu toate că a pierdut, Simona și-a asigurat la acel moment urcarea în premieră pe locul 1 WTA. Halep are de apărat 650 de puncte în clasamentul WTA de simplu.