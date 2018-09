​LiveScore: Simona Halep - Ons Jabeur / Partida începe în jurul orei 12:30

Ultimele castigatoare de la Beijing:





2017 Caroline Garcia

2016 Agnieszka Radwanska

2015 Garbine Muguruza

2014 Maria Sharapova

2013 Serena Williams

2012 Victoria Azarenka

2011 Agnieszka Radwanska

2010 Caroline Wozniacki.

Meciul de duminică va fi prima confruntare dintre Simona Halep și Ons Jabeur. Pentru a ajunge pe tabloul principal al turneului de la Beijing, Jabeur a trecut de Monica Puig (6-3, 6-2) și de Tatjana Maria (6-4, 6-1)"China Open" se dispută pe hard în perioada 29 septembrie - 7 octombrie, are premii totale în valoare de $8.285.274 și face parte din categoria "Premier Mandatory". Întrecerea are loc la Beijing. La startul competiției pe tabloul principal se vor afla 64 de jucătoare. În urma cu un an de zile, Simona Halep a ajuns până în finală, acolo unde a fost învinsă de Caroline Garcia. Cu toate că a pierdut, Simona și-a asigurat la acel moment urcarea în premieră pe locul 1 WTA. Halep are de apărat 650 de puncte în clasamentul WTA de simplu.