BRD Bucharest Open: Andreea Roşca, Elena Ruse şi Miriam Bulgaru au primit wild card-urile ediției 2018

În vârstă de 19 ani, Miriam Bulgaru ocupă locul 437 la simplu şi are un bilanţ de 14-6 în acest sezon, în care a câştigat un turneu ITF la Curtea de Argeş, al treilea ei titlu ITF al carierei, după ce a învins-o pe Andreea Mitu în finală. Cele două s-au reîntâlnit în semifinale la Focşani, unde Mitu şi-a luat revanşa.



Tot în vârstă de 19 ani, Andreea Roşca are un sezon impresionant, ea adunând deja 4 titluri în turnee ITF de 15k. După ce la finalul anului trecut era pe locul 919, Andreea ocupă acum locul 258, după un bilanţ de 44 de victorii şi 8 înfrângeri anul acesta.



Elena Gabriela Ruse a debutat în circuitul WTA chiar la Bucureşti, anul trecut, şi a folosit cu bine acel wild card, ea reuşind atunci prima victorie a carierei într-un turneu WTA.



Tragerea la sorţi a meciurilor de pe tabloul principal al BRD Bucharest Open 2018, cu premii de 250.000 de dolari, are loc sâmbătă.