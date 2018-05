Madrid Masters: Alexander Zverev și Dominic Thiem s-au calificat în optimi (Rezultate complete)

Alexander Zverev (3 ATP), favoritul numărul 2, s-a calificat în optimile turneului Masters de la Madrid, după o victorie în două seturi cu rusul Evgeny Donskoy (90 ATP), scor 6-2, 7-5. Dominic Thiem (7 ATP), cap de serie numărul 5, nu a avut deloc o misiune ușoară cu argentinianul Federico Delbonis (78 ATP), învingătorul fiind stabilit după două ore și 24 de minute de joc. Austriacul s-a impus cu 4-6, 6-3, 7-5, obținand calificarea în optimile competiției spaniole.





Turul II, rezultatele consemnate miercuri:





Rafael Nadal (ESP/N.1) - Gaël Monfils (FRA) 6-3, 6-1

Diego Schwartzman (ARG/N.13) - Feliciano López (ESP) 7-5, 2-6, 6-2

Borna Coric (CRO) - Jan-Lennard Struff (GER) 6-0, 6-2

Dominic Thiem (AUT/N.5) - Federico Delbonis (ARG) 4-6, 6-3, 7-5

Philipp Kohlschreiber (GER) - Roberto Bautista (ESP/N.11) 6-3, 4-6, 7-5

Kevin Anderson (RSA/N.6) - Mikhail Kukushkin (KAZ) 5-7, 7-6 (7/3), 6-2

David Goffin (BEL/N.8) - Robin Haase (NED) 7-5, 6-3

Kyle Edmund (GBR) - Novak Djokovic (SRB/N.10) 6-3, 2-6, 6-3

John Isner (USA/N.7) - Ryan Harrison (USA) 7-6 (7/1), 7-6 (9/7)

Pablo Cuevas (URU) - Albert Ramos (ESP) 6-1, 6-7 (2/7), 6-2

Leonardo Mayer (ARG) - Fernando Verdasco (ESP) 6-2, 6-1

Alexander Zverev (GER/N.2) - Evgeny Donskoy (RUS) 6-2, 7-5.



Program optimi:





Rafael Nadal vs Diego Schwartzman

Borna Coric vs Dominic Thiem

Juan Martin Del Potro vs Dusan Lajovic

Philipp Kohlschreiber vs Kevin Anderson

David Goffin vs Kyle Edmund

Denis Shapovalov vs Milos Raonic

John Isner vs Pablo Cuevas

Leonardo Mayer vs Alexander Zverev









Aici poți citi o amplă prezentare a turneului de la Madrid.



Competiția poate fi urmărită în direct la Digi Sport.