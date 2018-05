​PREZENTARE Mutua Madrid Open - Turneul "de casă" al Simonei Halep (campioana ultimelor două ediții); Rafael Nadal, în luptă cu recordurile pe zgură

Simona a plecat acasă cu trofeul de la Madrid la ultimele două ediții, intrând în grupul select al sportivelor cu două victorii la Caja Magica, alături de Petra Kvitova și Serena Williams.Este văzută de specialiști favorită și în 2018, rămâne însă de văzut la ce nivel se află cu adevărat liderul mondial (nu am putut să ne facem neapărat o idee la Stuttgart, acolo unde zgura este una atipică).În 2017, Simona a câștigat trofeul de la Caja Magica după ce a cedat până la victoria finală doar trei seturi: 2-6 cu Roberta Vinci, 4-6 cu Samantha Stosur și 6-7(5) cu Kristina Mladenovic în finală.În 2016, Simona a pierdut un singur set până la cucerirea trofeului de la Madrid: 0-6 cu Irina Camelia Begu. În rest, singura care a ajuns până la 4 într-o manșă a fost Dominika Cibulkova în finală.Ultima înfrângere a Simonei la Madrid datează din 2015: a fost învinsă de Alize Cornet în runda inaugurală (6-7(6), 3-6). De atunci, Halep are 12 victorii consecutive la Caja Magica. Se simte bine în capitala Spaniei, iar întrecerea ar putea fi o trambulină spre adevăratul țel al liderului mondial: "bătăliile" de la Paris.Pe tabloul masculin am putea spune că avem Rafael Nadal vs restul lumii. Cu titluri câștigate la Monte Carlo și Barcelona (a fost pentru a 11-a oară în ambele cazuri) si cu 19 victorii consecutive pe zgură, ibericul este mare favorit la câștigarea trofeului "Ion Țiriac". Vom vedea dacă va fi sau nu loc pentru surprize în "Cutia Magică" din Madrid.Rafa a suferit ultima înfrângere la turneul din capitala Spaniei la ediția din 2016, atunci când a fost depășit în două seturi de Andy Murray (7-5, 6-4). Interesant este faptul că și cu un an de zile în urmă, ibericul fusese bătut tot de Murray, de acestă dată în finala competiției (6-3, 6-2)."Mutua Madrid Open"Între 4 și 13 mai 2018 (inclusiv calificările)zgurăEdiția cu numărul 17Madrid"La Caja Mágica", cunoscută și "Manzanares Park Tennis Center"DigisportMadridul găzduiește singurul turneu european care este de categorie Masters (ATP) și Premier Mandatory (WTA) în același timp.Sursa foto: google mapsPentru cei care se vor afla în Madrid pe durata disputării turneului și care vor dori să meargă la Caja Magica, aveți mai jos modalitățile prin care puteți ajunge.Plaza de Legazpi – Caja MágicaPlaza MayorGlorieta de Embajadores – Barrio de san FermínPlaza de Legazpi-MercamadridPlaza de Legazpi-Villaverde BajoSan Fermín – Orcasur.Între Madrid si București este o diferență de o oră, atunci când în țară este ora 16:00, în capitala Spaniei este 15:00.Preț de o săptămână și jumătate, Madridul devine capitala mondială a tenisului, aici urmând să participe cei mai buni jucători ai lumii din circuitele ATP și WTA (îi scoatem pe calcul pe jucătorii accidentați și pe Roger Federer - nu participă la sezonul pe zgură).Din păcate, cei care își doresc să viziteze complexul de la Caja Magica o pot face doar în timpul turneului, acest lucru nefiind posibil în restul anului (nu există perioade de vizitat precum, de exemplu, la "Santiago Bernabeu").a complexului madrilen are o capacitate deși poartă numele fostului mare jucător ibericSe mai joacă meciuri pe, pe, în timp ce terenurile de lași până laau fiecare câte(se joacă unele meciuri din primele tururi).294 de milioane de euroDominique Perrault.Complexul Caja Magica găzduiește întrecerea începând din anul 2009.Dunlop.Turneul este de categoriela masculin șila feminin.Premii totale în valoare de. La start vor fi, competiția se va desfășura în perioada. Turneul feminin și-a făcut apariția la Madrid începând cuVor fi premii totale în valoare de. La startul întrecerii vor fi. Prima ediție la masculin a avut loc înși a fost câștigată deOrganizatorii anunță că vor putea fi văzute imagini de la întrecerea de la Caja Magica în aproximativDe asemenea, turneul de la Madrid se află pe podium în ceea ce priveștede la o competițieRegulile de securitate sunt stricte și la Madrid, spectatorii fiind rugați să vină din timp pentru a putea fi controlați de forțele de ordine și pentru a ajunge la locurile pe care le-au achiziționat în timp util.Nu este voie cu bagaje mari, permise fiind numai cele de mărime mai mică decât, de exemplu, o geantă pentru laptop (sunt recomandate gențile de mână).Cu rucsac în incintă vor avea voie doar grupurile de copii care au primit aprobarea din partea organizatorilor. De asemenea, este interzisă venirea la Caja Magica cu obiecte voluminoase cum ar fi cărucioarele pentru copii. Explicația: ar putea cauza probleme în cazul unei evacuări de urgență.Toți spectatorii vor fi înregistrați într-o "televiziune cu circuit închis" în timpul intrării și ieșirii din complex (măsură de siguranță).De asemenea, toți cei care întră la Caja Magica trebuie să fie de acord cu perchezițiile corporale venite din partea personalului de securitate.10 puncte WTA/ 10 ATP65 WTA/ 45 ATP120 WTA/ 90 ATP215 WTA/ 180 ATP390 WTA/ 360 ATP650 WTA/ 600 ATP1000 WTA/ 1000 ATP€15.146 (WTA)/ €19.360 (ATP)€32.260/ €35.855€68.010/ €68.010€130.965€257.555€511.740€1.043.680€323.200/ €323.2001 Rafael Nadal2 Alexander Zverev3 Marin Cilic4 Grigor Dimitrov5 Juan Martin del Potro6 Dominic Thiem7 Kevin Anderson8 John Isner9 David Goffin10 Pablo Carreno Busta.Roger Federer - înlocuit de Denis ShapovalovNick Kyrgios - înlocuit de Aljaz BedeneAndy Murray - înlocuit de Benoit PaireSam Querrey - înlocuit de Jared DonaldsonPablo Andujar, Roberto Carballes Baena, Guillermo Garcia Lopez, Stefanos Tsitsipas.1 Simona Halep2 Caroline Wozniacki3 Garbine Muguruza4 Elina Svitolina5 Jelena Ostapenko6 Karolina Pliskova7 Caroline Garcia8 Venus Williams9 Sloane Stephens10 Petra Kvitova.* Vor beneficia de un statut preferențial (clasament protejat) următoarele sportive: Victoria Azarenka și Laura Siegemund. De același lucru se bucura și Serena Williams, însă americanca a refuzat în ultimul moment să participe la turneul patronat de Ion Țiriac.Agnieszka Radwanska - înlocuită de Aleksandra KrunicCatherine Bellis - înlocuită de Marketa VondrousovaTimea Bacsinszky - înlocuită de Maria SakkariLucie Safarova - înlocuită de Alison Van UytvanckSerena Williams - înlocuită de Wang Qiang.Lara Arruabarrena, Georgina Garcia Perez, Marta Kostyuk, Monica Puig și Sara Sorribes Tormo.Rafael NadalSimona HalepŁukasz Kubot/Marcelo MeloLatisha Chan/Martina Hingis2015 - Petra Kvitova (6-1, 6-2 cu Svetlana Kuznetsova)2014 - Maria Sharapova (1-6, 6-2, 6-3 cu Simona Halep)2013 - Serena Williams (6-1, 6-4 cu Maria Sharapova)2012 - Serena Williams (6-1, 6-3 cu Victoria Azarenka) - singura editie disputata pe zgura albastra2011 - Petra Kvitova (7-6(3), 6-4 cu Victoria Azarenka)2011 - Petra Kvitova (7-6(3), 6-4 cu Victoria Azarenka)2010 - Aravane Rezai (7-2, 7-5 cu Venus Williams)2009 - Dinara Safina (6-2, 6-4 cu Caroline Wozniacki)2017 - Rafael Nadal2016 - Novak Djokovic2015 - Andy Murray2014 - Rafael Nadal2013 - Rafael Nadal2012 - Roger Federer2011 - Novak Djokovic2010 - Rafael Nadal* Începând din 2009 s-a făcut trecerea de la hard la zgură2009 - Roger Federer2008 - Andy Murray2007 - David Nalbandian2006 - Roger Federer2005 - Rafael Nadal2004 - Marat Safin2003 - Juan Carlos Ferrero2002 - Andre AgassiRafael Nadal (2005, 2010, 2013, 2014, 2017)Rafael Nadal (8)Rafael Nadal (2)Rafael Nadal (3)Simona Halep, Petra Kvitova, Serena Williams (2)Simona Halep (3). Urmează Victoria Azarenka, Petra Kvitova, Serena Williams și Maria Sharapova (câte două).Bob Bryan/Mike Bryan (5), Daniel Nestor (5).