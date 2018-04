​LIVE Text Simona Halep vs Magdalena Rybarikova 0-0

Alison Hughes este arbitrul din scaun al partidei. Este una din cele mai respectate din circuitMagdalena este o jucatoare care stie sa foloseasca foarte bine avantajul slice-ului. In acelasi timp insa, nu este o sportiva care sa fi avut mari rezultate de-a lungul carierei pe zgura. Nu trrebuie insa uitat faptul ca in runda inaugurala a trecut de Daria KasatkinaA inceput incalzireaRybarikova a castigat tragerea la sorti si a ales sa primeasca. In aceste conditii, Halep va incepe partida din turul al doilea la serviciuCele doua jucatoare se afla deja in arena centralaCinci întâlniri directe au bifat până acum cele două sportive, scorul fiind 3-2 în favoarea Simonei.Turneul de la Stuttgart are premii totale în valoare de $816.000 (categorie Premier), se dispută pe zgură (indoor), iar directorul competiției este Markus Guenthardt. Cap de serie numărul unu este Simona Halep, pe lista favoritelor mai aflându-se Garbine Muguruza, Elina Svitolina și Jelena Ostapenko.În 2017, Halep a ajuns până în semifinale la Stuttgart, acolo unde a fost învinsă de Laura Siegemund. Mai multe detalii aici.