ALTE SPORTURI Joi, 02 Mai 2024, 09:14

0

Ronnie O'Sullivan a fost învins în sferturile Campionatului Mondial de Snooker de Stuart Bingham, scor 13-10, iar The Rocket a explicat de ce nu a reușit calificarea în careul de ași al competiției.

Ronnie O'Sullivan Foto: Mark Stephenson / Zuma Press / Profimedia

Ronnie O'Sullivan: „Stuart Bingham a fost jucătorul mai bun la toate capitolele”

Ronnie O'Sullivan a ratat șansa de a cuceri al 8-lea său titlu mondial în snooker, după ce a fost eliminat în faza sferturilor de Stuart Bingham.

„The Rocket” a explicat că adversarul său a fost peste el la toate capitolele, dar acesta a discutat și despre viitoarele turnee la care urmează să participe.

„Au fost multe victorii în sezonul trecut la care nu m-am bucurat de snooker. A fost un progres bun. Pur și simplu am pierdut un meci de snooker. Stuart Bingham a jucat foarte bine, merita victoria. Am încercat să mă agăț cât de mult am putut, dar nu a fost să fie.

Trebuie să te adaptezi, iar Stuart s-a adaptat mai bine ca mine la condițiile de joc. A fost jucătorul mai bun la toate capitolele. Am încercat să rămân aproape și să-l oblig să muncească pentru victorie.

(n.r. vei reveni, cu siguranță.) De ce nu? De ce nu 10 campionate? O să plec în China săptămâna viitoare. O să joc împotriva lui Ding Junhui într-o serie de meciuri de tipul Challenge. Am mult snooker de jucat, abia aștept să plec în China. Vedem în ce turnee voi juca de acum încolo.

O să fiu un jucător fericit. (n.r. cât te vor mai vedea fanii din Regatul Unit?) Am contracte să joc în anumite turnee. Am contracte și pentru meciuri demonstrative din China. O să respect toate angajamentele. Dacă am timp pentru alte turnee, bineînțeles că voi participa. Am avut un sezon foarte bun și abia aștept următoarele evenimente.” - a declarat acesta, potrivit Eurosport.

Semifinalele CM Snooker 2024

David Gilbert (locul 31) vs Kyren Wilson (12)

Jak Jones (44) vs Stuart Bingham (29)

Cum se joacă la Campionatul Mondial 2024

Disputele din turul întâi s-au jucat după sistemul „cel mai bun din 19 frame-uri”. În turul doi, regula a fost de „cel mai bun din 25 de frame-uri”, la fel ca și în sferturi.

În semifinale, învingătorul va fi stabilit după sistemul „cel mai bun din 33 de frame-uri”. În fine, în marea finală câștigătorul va fi stabilit după „cel mai bun din 35 de frame-uri”.

Cum se va juca în finală

Prima sesiune a finalei va avea 8 frame-uri. A doua sesiune va fi compusă din 9 frame-uri, a treia din 8 frame-uri. În fine, sesiunea finală va avea cel mult 10 frame-uri (se pot juca sau nu toate, în funcție de scorul de pe tabelă).

De știut despre CM de Snooker 2024

Dată de desfășurare: 20 aprilie - 6 mai

Locație: Crucible Theatre

Oraș: Sheffield

Eveniment organizat de: World Snooker Tour

Premii totale: £2,395,000

Marele învingător: £500,000

Transmisie tv în România: canalele Eurosport.

HotNews.ro vă va ține la curent cu toate noutățile zi de zi pe durata Campionatului Mondial.

Campionul en-titre: Luca Brecel (2023).

>> Ronnie O'Sullivan a vorbit cu HotNews.ro despre presiunea fantastică de dinaintea CM de Snooker - Cine este personajul cheie din spatele „geniului neînțeles”

>> PREZENTARE Ronnie O'Sullivan, față în față cu istoria - Tot ce trebuie să știi despre CM Snooker 2024

>> Surpriză mare la CM Snooker - Campionul mondial en-titre, eliminat incredibil în primul tur