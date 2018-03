Punctele oferite "gratis" de Halep, gata s-o incurce pe Osaka: "Am fost un pic surprinsa si riscam sa-mi pierd concentrarea"

"Am incercat doar sa fiu constanta in joc. Cred ca in Australia am facut prea multe greseli si parca i-am dat meciul, asa ca am incercat sa fiu un pic enervanta si sa returnez mult. Nu am vrut sa ma uit prea mult pe partea cealalta a terenului, pentru ca simteam ca mi-as pierde concentrarea. Am fost un pic surprinsa, mai ales la inceputul setului secund, deoarece mi se parea ca imi da... punctele gratis, dar nu am incercat sa nu ma gandesc prea mult la asta", a declarat Osaka, potrivit site-ului WTA.Simona Halep, locul I WTA, a fost invinsa, sambata, cu scorul de 6-3, 6-0, in 63 de minute, de jucatoarea japoneza Naomi Osaka, locul 44 WTA, in semifinalele turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells.Halep a castigat editia din 2015 a turneului de la Indian Wells, iar anul trecut a fost eliminata in turul al treilea, de jucatoarea franceza Kristina Mladenovic, cu scorul de 6-3, 6-3.Sportiva romana isi va pastra locul I WTA in ciuda acestei infrangeri. Ea va evolua saptamana viitoare la un al turneu de categorie Premier Mandatory, la Miami Open.