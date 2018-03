VIDEO Simona Halep, invinsa in semifinale la Indian Wells (3-6, 0-6 cu Naomi Osaka)/ N-a fost ziua ei

Pentru parcursul de la Indian Wells, Simona va ramane cu 327.965 de dolari si cu 390 de puncte WTA.

Saptamana viitoare, Halep va participa la turneul de la Miami (tot "Premier Mandatory").

5 victorii pentru titlul de la Shenzhen (31 decembrie - 6 ianuarie)

6 pentru finala Australian Open (15-28 ianuarie)

3 pentru semifinala turneului "Premier 5" de la Doha (12-18 februarie) - s-a retras inaintea meciului cu Garbine Muguruza

4 pentru semifinala turneului "Premier Mandatory" de la Indian Wells.

In desertul californian, Naomi a jucat turneul de pana acum al carierei. A trecut, printre altele, de Maria Sharapova, Agnieszka Radwanska sau Karolina Pliskova, iar in semifinale i-a venit randul Simonei Halep.Eleva lui Sascha Bajin se afla in mod evident intr-un varf de forma, evolutiile de la Indian Wells fiind marturie in acest sens.A fost insa ajutata si de o Simona "fara colti", un lider mondial care nu prea a simtit mingea la meciul de sambata dimineata. Echilibrul s-a rupt definitiv mult prea rapid pentru o semifinala (in primul set, la 3-3, 0-30, pe serviciul niponei).Halep nu a fost capabila sa ii faca fata adversarei, a fost neinspirata in multe randuri, a ratat prea multe sanse de break si a avut un procentaj ingrijorator la punctele castigate cu serviciul (57% pe primul si doar 28%(!) pe al doilea).Victoria a venit firesc, Osaka profitand din plin de armele sale (serviciu puternic si de multe ori precis, dreapta exploziva si rever stabil).Asi: 1-3Duble greseli: 3-3Puncte castigate cu primul serviciu: 57%-67%Puncte castigate cu al doilea: 28%-50%Lovituri castigatoare: 16-16Erori nefortate: 27-20Puncte de break castigate: 1/7 vs 5/7Total puncte castigate: 43/103 vs 60/103Durata meci: 1h 3 min.Halep incearca sa fie agresiva, insa returneaza mult in afara terenului. Naomi serveste ca din tun, iar apoi inchide punctul cu o dreapta in cross lung (30-15). Retur in cross scurt: semne de viata pentru Simona (30-30). Minge de break, dupa o eroare a niponei...Revine insa Osaka gratie serviciului: egalitate. Inca o minge de break. Si aceasta e anulata tot cu serviciul...Egalitate. A treia minge de break: retur violent in cross scurt din partea Simonei. Nici de aceasta data: dreapta inside-in se opreste in plasa. Minge de meci pentru Osaka, dupa trei sanse de break ratate de Simona...Minge pe tusa, Halep supravietuieste...A patra sansa de break: Simona a pus presiune cu dreapta inversa. Inca o egalitate: Naomi este pe tot terenul...A doua minge de meci. Simona o anuleaza cu o dreapta inside-in minunata! Apare insa si a treia minge de meci: cum a servit Osaka in acest game...A treia oara a fost cu noroc pentru Osaka, iar meciul se inchide aici...Deplasata dintr-o parte in alta, Simona continua sa greseasca: 0-30. Apare un as: 15-30. Dreapta inside-in de efect: 30-30. Poate fi momentul unei reveniri...Halep forteaza o dreapta in lung de linie, mingea nu prinde terenul, sansa de 5-0 pentru Osaka...Totul pare incheiat...Halep pare cu moralul foarte jos, se vede si din limbajul corpului. Naomi face doua duble la rand: 15-30. Poate o ajuta Osaka pe Simona...Egalitate, dupa ce banda fileului lasa mingea in terenul Simonei. Desi alearga incredibil, Halep nu mai poate returna: Naomi este pe val...Inca un game care este trecut in dreptul asiaticei, este deja 4-0 pentru locul 44 WTA...Simona l-a chemat pe Darren Cahill. Australianul ii spune ca poate reveni, ca trebuie sa-si faca jocul, sa fie agresiva pe al doilea serviciu. Halep nu a scos nici macar un cuvant...Din retragere, Halep incearca o dreapta inside-in, insa rateaza (0-15). Serviciul nu o ajuta deloc pe Simona, iar Naomi este incredibil de agresiva la retur (15-40). Apare si al doilea break din acest set, nipona se distanteaza la 3-0...Nici Osaka nu este straina de erorile nefortate: 0-30. Desi se apara formidabil intr-o prima faza, Halep nu mai are ce face la o dreapta inside-out (30-30). Dreapta in cross in afara terenului: 40-30. Trei puncte la rand cedate de Halep...Intrata in teren, Simona trimite perfect cu un rever executat dintr-o pozitie nu tocmai confortabila - egalitate. Osaka deschide bine terenul, iar apoi trimite perfect cu un voleu drive. Este 2-0 pentru nipona in acest moment...Simona nu pare tocmai intr-o zi buna (0-15). Inca o eroare (0-30). Un prim punct care ii revine liderulul mondial in acest al doilea set. Doua mingi de break (15-40), jocul Simonei pare un pic dat peste cap: se grabeste intre puncte...Mai face o dubla greseala Simona, iar setul incepe cum nu se poate mai rau, cu un break.Naomi a stat de vorba cu Sascha Bajin, antrenorul ei.Retur direct castigator al Simonei (0-15). Inspirata, Osaka trimite pe contre-pied: 15-15. Rever violent trimis in aut de Halep: 30-15. Doua mingi de set dupa un rever trimis in aut de Halep (40-15). Naomi incheie setul la fel cum l-a inceput: cu un as (6-3). A fost un set echilibrat, Halep a castigat in total 26 de puncte, iar adversara 29...Simona pune presiune cu serviciul, iar Osaka returneaza in aut: 15-0. Vine o eroare a Simonei: a trimis mult in afara terenului. Cel mai frumos punct de pana acum ii revine Simonei! Din extensie, a trimis perfect in lung de linie cu dreapta. Doua mingi de 4-4, Osaka se grabeste si rateaza. Pe o minge fara inaltime, Simona greseste cu reverul (40-30). Dubla greseala: egalitate, dupa ce Halep a avut 40-15 si parea sa castige fara emotii game-ul...Minge de 5-3 dupa un retur in cross scurt venit in partea niponei. Salveaza mingea de break trimitand aproape de linie cu un rever. Halep nu alege solutia buna si este pasata din apropierea fileului: a doua minge de break pentru Osaka. Vine break-ul pana la urma: Naomi va servi pentru a inchide primul set...Serviciul nu o ajuta pe nipona, iar Halep este agresiva la retur: 0-30. Asiatica apare in game cu un serviciu la teu: 15-30. Simona forteaza pe partea mai inalta a fileului, iar mingea se opreste in plasa: 30-30. Rever perfect in lung de linie! Minge de break pentru liderul mondial. Osaka o salveaza dupa ce face pasul in teren si trimite in coltul terenului. Pe o minge scurta a Simonei, Osaka trimite imparabil in lung de linie cu reverul. Un game cu rasturnari de situatie ii revine niponei: Halep a fortat in lung de linie cu reverul, iar mingea s-a oprit in fileu. Este 4-3 pentru Osaka in primul set al semifinalei.Debut de game cu o eroare nefortata pentru Simona. Usor lasata pe spate, Osaka trimite in aut: 15-15. Serviciu foarte bun la exterior: 30-15. Halep castiga un duel de forehand-uri in cross: 40-15. Inca o eroare a niponei, se face 3-3. S-au disputat sase game-uri in 20 de minute, se joaca agresiv de ambele parti.Naomi are multa explozie in forehand, iar crossul scurt este perfect. Nipona face pasul la fileu dupa un prim serviciu bun si inchide punctul cu un voleu drive. Contre-pied minunat: 40-15 pentru Osaka. Serviciu violent la exterior, iar Simona nu mai poate returna. Este 3-2 pentru Osaka in primul set al semifinalei de la Indian Wells.Simona pare sa intre mai bine in schimburi: returneaza cu multa adancime (30-0). Serviciu la teu perfect: 40-0. Desi are multa forta in lovituri, Osaka nu are precizie pana acum: se restabileste egalitatea, 2-2. Serie de opt puncte consecutive pentru Halep.Simona accelereaza bine cu reverul in cross, ia Osaka returneaza in plasa. 0-30, dupa ce Naomi scapa o dreapta in afara terenului. Trei mingi de rebreak: game slab pentru nipona. Game castigat la zero de Halep, Osaka are meritul ei in acest lucru: a comis trei erori nefortate.Dupa un prim punct castigat datorita ofensivei, Simona comite o eroare nefortata (15-15). Neinspirata din apropierea fileului, Halep este pasata in lung de linie de adversara (15-30). Inghesuita cu o minge lunga, Naomi loveste deficitar, iar Halep egaleaza. Minge de 2-0 pentru Osaka: eroare cu backhandul din partea Simonei. Dubla greseala a Simonei, se face 2-0 pentru nipona. Nu este tocmai cel mai fericit debut de meci pentru liderul mondial.Partida a inceput cu Osaka la serviciu. As al niponei la chiar primul serviciu. Urmeaza o dubla greseala...Ce inceput de meci pentru Osaka :) O eroare cu dreapta de pe mediana a japonezei, 15-30. Inca o data serviciul o ajuta pe asiatica: 30-30. Vede bine careul de serviciu de la cei 1,80 metri ai sai. Reactie minunata a Simonei, din defensiva: backhand in lung de linie: minge de break. Egalitate: Naomi pune totul intr-o dreapta inside-out care prinde coltul terenului. As, avantaj Osaka. Duel echilibrat care ii revine pana la urma asiaticei, se face 1-0 pentru Naomi. Un prim game echilibrat, in care Halep a avut o minge de break.Darren Cahill, la fel de impasibil in tribuneSimona are 3-0 in meciurile directe, in doua randuri a fost nevoie de set decisiv pentru ca Halep sa se impuna.Cele doua jucatoare se afla la incalzireNaomi Osaka este o cunostinta recenta a Simonei Halep, cele doua sportive intalnindu-se ultima data in optimile editiei din acest an a turneului de la Australian Open. Jucatoarea noastra s-a impus fara emotii, scor 6-3, 6-2. Vezi aici mai multe detalii. Scorul general al meciurilor directe este 3-0 in favoarea Simonei. Halep si Osaka au mai fost adversare in turul 3 de la Roland Garros 2016 (scor 6-4, 2-6, 6-3) si in turul 2 la Miami 2017 (scor 4-6, 6-2, 6-3).In octombrie 2016, Osaka s-a aflat la cea mai buna clasare din cariera: locul 40 WTA.Turul I: ByeTurul II: 6-4, 6-4 cu Kristyna Pliskova (Cehia, 77 WTA), dupa o ora si 16 minuteTurul III: 1-6, 7-6(3), 6-2 cu Caroline Dolehide (SUA, 165 WTA), dupa doua ore si 6 minuteOptimi: 7-5, 6-1 cu(China, 55 WTA), dupa o ora si 5 minuteSferturi: 6-4, 6-7(5), 6-3 cu Petra Martic (Croatia), dupa doua ore si 23 de minute.Turul I: 6-4, 6-4 cu Maria Sharapova (Rusia, 41 WTA), dupa o ora si 37 de minuteTurul II: 6-3, 6-2 cu Agnieszka Radwanska (Polonia, 32 WTA), dupa o ora si 31 de minuteTurul III: 6-3, 6-3 cu Sachia Vickery (SUA, 100 WTA), dupa o ora si 23 de minuteOptimi: 6-1, 5-7, 6-1 cu Maria Sakkari (Grecia, 58 WTA), dupa o ora si 52 de minuteSferturi: 6-2, 6-3 cu Karolina Pliskova (Cehia, 5 WTA), dupa o ora si 19 minute.Locul din clasamentul WTA: 1-44Ambele sunt jucatoare de mana dreaptaVictorii/infrangeri in cariera: 418/187 vs 143/103 (conform wta)Ani: 26-20Titluri WTA: 16-0Bani castigati din tenis: $22,577,513 vs $1,483,053Resedinta: Constanta, Romania - Boca Raton, SUALocul nasterii: Constanta - Osaka, JaponiaInaltime: 1,68 metri - 1,80 metri.In acest an, Simona Halep are 18 victorii si o singura infrangere (in finala de la Australian Open):