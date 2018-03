​LIVE Text Simona Halep vs Petra Martic (dupa ora 22:30)

De-a lungul timpului, Halep si Martic s-au intalnit de doua ori, scorul fiind egal. In 2011, la Copenhaga, Petra a castigat in trei seturi, scor 6-3, 5-7, 7-5, in timp ce in 2015 la Guangzhou a avut castig de cauza Halep: 6-4, 6-2.