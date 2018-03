​PREZENTARE Indian Wells, "mărțișorul" iubitorilor de tenis - Paradisul din deșert: Simona Halep, momentul adevarului din punct de vedere fizic, plus cine-l poate stopa pe Federer?

Lights. Camera. Action.



Editia cu numarul 43Editia cu numarul 30"Indian Wells Tennis Garden"7-18 martiecategoria "ATP World Tour Masters 1000"categoria "WTA Premier Mandatory"La startul competitiei se vor aflade jucatori (ATP) si(WTA) pe tablourile de simplu sii pentru intrecerile de dublu.In ultimii ani au fost aproapepe durata turneului (se asteapta cel putin la fel si in 2018).Vor fi pestede institutii de presa din intreaga lume care vor prezenta competitia californiana de la fata locului.$7.9 milioane (ATP), conform atpworldtour.com.$8,6 milioane pentru WTA - O crestere cu un milion de dolari pentru ambele tablouri de simplu.Indian Wells Tennis Garden78-200 Miles AvenueIndian Wells, CA 92210Phone:Box Office: 760-200-8000 or 1-800-999-1585Administration: 760-200-8400Tennis Club: 760-200-8200Site oficial: www.bnpparibasopen.comInainte de plecarea spre Indian Wells, Simona Halep marturisea ca s-a pregatit o singura zi, dar a facut antrenament la sala zilnic. Revenita in fotoliul de lider mondial, Simona nu pune accent pe rezultate, insa da asigurari ca isi doreste sa joace precum a facut-o la inceputul anului.Ultimul meci oficial l-a bifat la Doha, competitie unde a abandonat inainte de semifinala cu Garbine Muguruza. Desi revine dupa o perioada cu batai de cap din cauza problemelor fizice, Halep este vazuta totusi de specialisti printre favoritele la castigarea Indian Wells-ului, alaturi de Caroline Wozniacki, Garbine Muguruza, Petra Kvitova, Karolina Pliskova si Elina Svitolina.Despre Serena Williams nu puteam spune prea multe: am vazut pe retelele de socializare ca trage tare la antrenamente, insa lipsa meciurilor oficiale nu poate fi compensata prea usor. Isi doreste o revenire de senzatie, are multa ambitie, este laudata de Patrick Mouratoglou pentru progresele pe care le arata, insa Indian Wells pare ca vine prea "devreme" pentru a ne arata de ceea ce este capabila cu adevarat., direct in turul doi, acolo unde ar putea da peste Kristina Pliksova.(47 WTA, Serbia), 2-0 in meciurile directe(86 WTA, SUA), 0-0 in meciurile directe, ar putea ajunge si ea pe tabloul principal.nu a fost prea norocoasa la tragerea la sorti: in primul tur o va intalni pe puternica, iar daca se va califica ar putea da pestein runda a doua.Atunci cand vine vorba despre competitia californiana, jucatorilor li se lumineaza instant fata, iar laudele nu mai contenesc. Indian Wells-ul ofera conditii incredibile pentru participanti, totul fiind la nivel de Grand Slam (mai putin punctele acordate si durata de desfasurare).Lucrurile s-au imbunatatit si mai mult dupa preluarea competitiei (n.r. in 2009) de catre Larry Ellison (co-fondator al Oracle). De la an la an, premiile sunt tot mai mari, conditiile si mai bune, iar toata lumea pleaca multumita din California.contul oficial de Twitter al Indian Wells a publicat o imaginea cu(cum le place organizatorilor sa ii spuna complexului de la IW). "A fost multa munca, insa satisfactia este una imensa atunci cand ne uitam unde am ajuns astazi" - oficiali ai IW-ului.Indian Wells (California) este unul din cele mai apreciate locuri din America de Nord. Aici se imbina perfect, printre altele, pasiunea pentru schi, tenis de camp, plaja si golf. Conform prezentarii facute de americani, la Indian Wells sunt. Indian Wells se afla la, lasi la. Este unul din locurile preferate de europeni la venirea in State. Temperatura medial anuala este deCompetitia californiana impresioneaza la capitolul arene - Indian Wells ofera conditii de Grand Slam, fiind turneul cel mai important aflat sub Big Four (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon si US Open).Arena Centrala are o capacitate de, fiind printre primele in lume. Ierarhia este dominata categoric de Arthur Ashe (New York - US Open). A doua arena ca marime de la Indian Wells (n.r. Stadionul 2) are o capacitate de, iar Stadionul 3 are o capacitate de. Complexul de la Indian Wells dispune de un1 Arthur Ashe (US Open) - 23.200 locuri2 O2 Arena (Turneul Campionilor) - 17.5003 Indian Wells (Arena Centrala) - 16.100.*Directorii turneului Steve Birdwell & Tommy HaasPatron: Larry Ellison. In varsta de 73 de ani, Larry este un cunoscut om de afaceri american. Nascut in Manhattan, Ellison este presedinte executiv al. A avut patru sotii de-a lungul timpului si are doi copii: David Ellison si Megan Ellison. A devenit patronul de la, omul de afaceri fiind cunoscut drept un mare pasionat de tenis. Conform celor de la Forbes, Larry Ellison are o avere estimata la(in crestere evidenta, in 2017 avea).Roger Federer (masculin)Elena Vesnina (feminin)Raven Klaasen/ Rajeev Ram (dublu masculin)Chan Yung-jan/ Martina Hingis (dublu feminin).1 Roger Federer (puncte de aparat 1000)2 Marin Cilic (10)3 Grigor Dimitrov (45)4 Alexander Zverev (45)5 Dominic Thiem (180)6 Kevin Anderson7 Juan Martin del Potro (45)8 Jack Sock (360)9 Lucas Pouille10 Novak Djokovic1 Simona Halep (65)2 Caroline Wozniacki (215)3 Garbine Muguruza (215)4 Elina Svitolina (120)5 Karolina Pliskova (390)6 Jelena Ostapenko (35)7 Caroline Garcia (120)8 Venus Williams (215)9 Petra Kvitova (0)10 Angelique Kerber (120).Rafael Nadal - inlocuit de Marius CopilStanisas Wawrinka - inlocuit de Jeremy ChardyAlexandr Dolgopolov - inlocuit de Ivo KarolicRichard Gasquet - inlocuit de Lukas LackoDavid Goffin - inlocuit de Nicolas KickerRobin Haase - inlocuit de Radu AlbotAndreas Seppi - inlocuit de Marton FucsovicsJo-Wilfred Tsonga - inlocuit de Laso DereAndy Murray - inlocuit de Victor Estrella BurgosFlorian Mayer - inlocuit de Frances TiafoeAndreas Seppi - inlocuit de Marton FucsovicsPaolo Lorenzi - inlocuit de Stefanos TsitsipasAljaz Bedene - inlocuit de Mikhail YouzhnyLucie Safarova - incluita de Petra MarticPeng Shuai - inlocuita de Veronica Cepede RoygMirjana Lucic-Baroni - inlocuita de Alison Van UytvanckLaura Siegemund - inlocuita de Lauren DavisAna Konjuh - inlocuita de Kaia KanepiMargarita Gasparyan - inlocuita de Belinda Bencic.Alex de Minaur, Ernesto Escobero, Bradley Klahn, Reilly Opelka si Tennys Sandgren.Victoria Azarenka, Eugenie Bouchard, Amanda Anisimova, Danielle Collins, Kayla Day, Caroline Dolehide, Claire Liu si Sofya Zhuk.Intre Bucuresti si Indian Wells este o diferenta de fus orar de zece ore. In momentul in care in desertul californian este ora, in Capitala este ora2009-pana in prezent: BNP Paribas Open2007-08: Pacific Life Open2005-06: Pacific Life Open presented by the City of Indian Wells2004: Pacific Life Open2002-03: Pacific Life Open presented by the City of Indian Wells2000-01: Tennis Masters Series Indian Wells presented by Newsweek1988-99: Newsweek Champions Cup1985-87: Pilot Pen Classic1982-84: Congoleum Classic1981: Grand Marnier/ATP Tennis Games1979-80: Congoleum Classic1976-78: American Airlines Tennis Games2009-pana in prezent BNP Paribas Open2007-08: Pacific Life Open2005-06: Pacific Life Open presented by the City of Indian Wells2004: Pacific Life Open2002-03: Pacific Life Open2000-01: Tennis Masters Series Indian Wells1999: Evert Cup1995-98: State Farm Evert Cup1994: The Evert Cup1992-93: Matrix Essentials Evert Cup1991: Virginia Slims of Palm Springs1989-90: Virginia Slims of Indian WellsIn perioada 9-11 martie, tichetele au preturi cuprinse intre(loc in loja, cu cea mai buna vedere si o serie de facilitati).Intre 13 si 15 martie, cel mai ieftin tichet esteiar cel mai scump(tot la "Front Box").Daca vrei sa iei parte la sesiunea de seara (acolo unde sunt programati de obicei cei mai buni jucatori) in perioada, atunci trebuie sa scoti ceva bani din buzunar. Cel mai ierftin tichet este, iar cel mai scump esteIn fine, in perioada(cand au loc semifinalele si finalele) vom avea urmatoarele preturi: laintre, la, iar laFinalele de pe tablourile de simplu (feminin si masculin) se vor disputa pe. Semifinalele feminine de simplu pe, iar semifinalele masculine peFinalele de dublu (feminin si masculin) vor avea loc pe 17 martie.Lucrurile se schimba atunci cand vine vorba de inchirierea unei loje:General Parking (semnalizat cu "G") inseamna o taxa dede masina pentru a intra in complexul de la Indian Wells.Daca cineva vrea sa ia parte la toate cele 23 de sesiuni de joc venind cu masina, o poate face in schimbul a(parcarea totala).Exista, de asemenea, un loc special amenajat pentru cei care iubesc miscarea si vor sa vina cu bicicleta. Organizatorii nu raspund pentru eventualele probleme care ar putea aparea (lovituri, furat, etc).Copiii sub 3 ani nu au nevoie de bilet de acces, ei putand sta pe genunchii celor cu care vin la meciurile de tenis. Daca locurile de langa nu se ocupa (din diverse motive), atunci ei pot fi lasati pe acele locuri, fiind atent supravegheati.Mingile oficiale ale turneului de la Indian Wells sunt Penn. Conducatorii companiei se lauda pe site-ul oficial ca ar fi in continuare producatorul cu cele mai vandute mingi de tenis din SUA. Penn a produs pentru prima data mingi de tenis in. Vor fi in total folosite pestecu ocazia editiei din 2018.Transmisia tv este asigurata de Tennis Channel, ESPN si ESPN 2. In Romania, competitia va putea fi urmarita in direct pe Digisport (atat competitia masculina, cat si cea feminina).Telefoanele mobile (smartphone) pot fi folosite fara probleme la Indian Wells, insa atata timp cat ele sunt mutate pe profilul silent. De asemenea, exista si locuri special amenajate pentru incarcarea bateriei smartphone-urilor (n.r. Sports Bar, Tennis Garden Village si pe Stadionul 2).Este interzisa intrarea cu alcool, arme, substante ilegale, recipiente din sticla etc. Cei care nu se supun acestor reguli pot fi evacuati din incinta, cu toate ca au platit sume importante pentru achizitia biletelor. Exista, de asemenea, locuri special amenajate pentru cei in scaun cu rotile (atat pentru intrare, cat si pentru a viziona meciurile).Este interzisa fotografierea si inregistrarea in incinta "Indian Wells Tennis Garden" cu alt scop in afara de cel pentru uz personal. Pentru orice alte scopuri, este nevoie de acordul ATP World Tour.Copiii de mingi au varsta cuprinsa intre. Beneficiile de a fi copil de mingi, conform organizatorilor: o oportunitate unica de a fi pe acelasi teren cu marii jucatori ai lumii; primesti programul oficial si echipamentul oficial al competitiei; primesti doua zile in plus de intrare gratuita la turneu; autografe si poze cu jucatorii preferati (sesiune speciala pentru ei); certificat de participare; petrecere a copiilor de mingi in ultimul weekend al competitiei.Pentru cei care au bilete pentru sesiunea de zi, acestia vor fi lasati sa iasa si sa intre de cate ori doresc doar atata timp cat vor avea pe mana o bratara speciala, care se gaseste la anumite standuri, in vecinatatea intrarii. Nu exista aceasta optiune si pentru cei care au bilete la sesiunea de seara.Pentru cei care vin la arene cu rucsac, trebuie mentionat faptul ca ar fi indicat ca acestia sa isi ia o marja de eroare din punct de vedere al timpului, existand cotroale amanuntite in acest sens (timp suplimentar pentru intrare).Apa poate fi procurata gratis doar din anumite centre, in apropierea Stadionului 1 si a Stadionului 2 existand niste fantani pentru baut apa si umplut anumite recipiente.Centrele de prim ajutor sunt localizate langa Stadionul 1, intrarea D, si langa Stadionul 2, intrarea G.Este interzisa introducerea in complex a alcoolului si a recipientelor dure.Fumatul este interzis in cea mai mare parte din locatiile complexului de la Indian Wells. De asemenea, si la multe dintre restaurantele din incinta este interzis fumatul.Spectatorii nu au voie sa vina la Indian Wells cu animalele. Singurele acceptate sunt cele care ii insotesc pe oamenii de ordine.Wifi-ul va fi gratis pentru toti platitorii de bilete de la Indian Wells, conectarea putand incepe la adresa "Guest_Open_Wifi". Este nevoie de unele setari pana la folosirea propriu-zisa a retelei.Fostele legende, membrii USTA (Federatia Americana de Tenis), personalul militar si antrenorii rezidenti primesc o, la toate sesiunile care vor avea loc pana spre finalul saptamanii a doua. Nu vor mai exista reduceri de niciun fel in zilele de vineri, sambata si duminica (cand vor avea loc meciurile din sferturi, semifinale si finala).Nu ai voie sa dai informatii despre meciuri (scoruri) in timpul disputarii partidelor, aceasta fiind o masura venita sa interzica frauda de la pariuri.Organizatorii anunta ca exista lifturi pentru primele doua stadioane ca marime de la Indian Wells. Ele pot fi gasite la intrarile B si D pentru arena centrala si la intrarile G si H pentru stadionul 2.Spectatorii pot intra pe arene incepand cu ora(ora de la Indian Wells) pentru meciurile din sesiunea de zi. Pentru, se poate intra incepand cu ora(pot aparea modificari in functie de incheierea unor dispute).Biletele pierdute sau uitate vor putea fi inlocuite oricand, la un pret suplimentar depentru fiecare.Organizatorii vor anunta, din timp util, cand si unde vor avea loc sesiunile de autografe cu jucatorii preferati. Vor fi doarcare vor primi autografe si vor putea face poze, acestia urmand sa primeasca niste bratari speciale (nu pot fi mai multi - timpul in care jucatorii ar fi obligati sa stea "in loc" fiind prea mare). Cine va depasi cele 150 de locuri nu va putea participa la o astfel de sesiune.In cazul in care meciurile sunt anulate din cauza ploii sau a vantului, organizatorii au precizat ca vor incerca sa il satisfaca pe titularul biletului cu o intrare "generala" pentru o sesiune ulterioara. Nu exista insa nicio garantie ca detinatorii de bilete vor putea fi lasati la sesiunile viitoare. Deci, singura varianta in care veti putea vedea 100% disputele este aceea ca si vremea sa fie de partea dumneavoastra.Spago, Chop House, Nobu, Piero's PizzaVinoRoger Federer, Novak Djokovic (cate 5)Roger Federer (7)e: Roger Federer, Novak Djokovic (3)Roger Federer, Novak Djokovic (3)Roger Federer (68)Roger Federer (57)Novak Djokovic (19)Andre Agassi (18)Novak Djokovic (88,16%)Jim Courier vs Guy Forget (4-6, 6–3, 4–6, 6–3, 7-6(4) - 51 de game-uri: in 1991)Novak Djokovic vs Milos Raonic (6-2, 6-0 - 14 game-uri: in 2016)Roger Federer - 35 de ani, 7 luni si 11 zile (in 2017)Boris Becker - 19 ani, doua luni si 26 de zile (in 1987).Martina Navratilova, Mary Joe Fernandez, Steffi Graf, Lindsay Davenport, Serena Williams, Kim Klijsters, Daniela Hantuchova, Maria Sharapova si Victoria Azarenka (toate cu cate doua).Lindsay Davenport (6)Martina Navratilova (2)Lindsey Davenport (3).1 Rafael Nadal/Novak Djokovic 30 titluri3 Roger Federer 274 Ivan Lendl 225 John McEnroe 196 Jimmy Connors/ Andre Agassi 17 etc.1 Rafael Nadal/Roger Federer 463 Novak Djokovic 444 Ivan Lendl 33 etc.Madrid, Roma, Montreal, Cincinnati (in 2013)Shanghai (2013), Paris (2013), Indian Wells (2014), Miami (2014)Paris (2014), Indian Wells (2015), Miami (2015), Monte Carlo (2015)Shanghai (2015), Paris (2015), Indian Wells (2016), Miami (2016).1 Novak Djokovic 6 (in 2015)Rod Laver 6 (in 1970)2 Jimmy Connors 5 (in 1976)Rafael Nadal 5 (in 2013) etc.2017 Elena Vesnina2016 Victoria Azarenka2014 Flavia Pennetta2013 Maria Sharapova2012 Victoria Azarenka2011 Caroline Wozniacki2010 Jelena Jankovic2009 Vera Zvonareva2008 Ana Ivanovic2007 Daniela Hantuchova2006 Maria Sharapova2005 Kim Clijsters2004 Justine Henin2003 Kim Clijsters2002 Daniela Hantuchova2001 Serena Williams2000 Lindsay Davenport1999 Serena Williams1998 Martin Hingis1997 Lindsay Davenport1996 Steffi Graf1995 Mary Joe Fernandez1994 Steffi Graf1993 Mary Joe Fernandez1992 Monica Seles1991 Martina Navratilova1990 Martina Navratilova1989 Manuela Maleeva.2017 Roger Federer2016 Novak Djokovic2015 Novak Djokovic2014 Novak Djokovic2013 Rafael Nadal2012 Roger Federer2011 Novak Djokovic2010 Ivan Ljubicic2009 Rafael Nadal2008 Novak Djokovic2007 Rafael Nadal2006 Roger Federer2005 Roger Federer2004 Roger Federer2003 Lleyton Hewitt2002 Lleyton Hewitt2001 Andre Agassi2000 Alex Corretja1999 Mark Philippoussis1998 Marcelo Rios1997 Michael Chang1996 Michael Chang1995 Pete Sampras1994 Pete Sampras1993 Jim Courier1992 Michael Chang1991 Jim Courier1990 Stefan Edberg1989 Miroslav Mecir1988 Boris Becker1987 Boris Becker1986 Joakim Nystrom1985 Larry Stefanki1984 Jimmy Connors1983 Jose Higueras1982 Yannick Noah1981 Jimmy Connors1980 - Fara invingator, turneul a fost oprit in semifinale din cauza ploii1979 Roscoe Tanner1978 Roscoe Tanner1977 Brian Gottfried1976 Jimmy Connors1974 John Newcombe.