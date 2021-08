Un jucător de rugby galez a murit pe teren

Alex Evans, jucător al echipei galeze de rugby Cwmllynfell RFC, a murit pe teren, sâmbătă, la un meci cu formaţia Crynant, relatează L’Equipe.

Potrivit unui responsabil al clubului galez, Evans a dat semne că nu se simţea bine în timpul meciului şi a ieşit de pe teren, după care s-a prăbuşit. Medicii au încercat să îl reanimeze pe sportiv folosind şi un defibrilator, însă fără succes.

Evans avea 31 de ani, informează News.ro.

"Am pierdut un frate pe teren şi doare foarte tare. RIP Alex. Clubul şi comunitatea sunt în stare de şoc. Zboară sus, frate... zboară sus", a notat Cwmllynfell RFC pe Twitter.

