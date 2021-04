CSM București, duel de foc cu CSKA Moscova pentru calificarea în Final Four-ul de la Budapesta

De menționat este și că echipa moscovită se va prezenta cu un antrenor nou în bătalia pentru un loc la Turneul F4 al Ligii Campionilor contra lui CSM.





Meciul va fi trasmis live pe Digisport1.



Echipa moscovită esteîn Liga Campionilor, dar a avut un, terminând pe locul doi în grupa B, după deținătoarea trofeului, Gyor.CSM Bucureşti s-a calificat în sferturile de finală după ce le-a eliminat în optimi pe compatrioatele de la(33-24, 21-27). În grupe, fetele antrenate de Adi Vasile au terminat pe locul al treilea.CSKA, pe de altă parte, a învins cu 27-21 echipa Krim în returul optimilor, după ce Krim câştigase turul cu 25-20.Cele două formațiiîn cupele europene. Câștigătoarea dublei manșe va merge la Budapesta, unde se va desfășuraAntrenorul echipei de handbal feminin CSM Bucureşti, Adrian Vasile, a declarat că este foarte important ca echipa sa să învingă CSKA Moscova în prima manșă a sferturilor, pentru a-și crește șansele de a ajunge la Budapesta.„Este cea mai importantă săptămână din ultimele două sezoane. Avem ocazia să jucăm acest sfert de finală şi să ajungem în Final Four, este testul nostru.de la începutul sezonului, am muncit din prima zi pentru asta”, susține tehnicianul bucureștencelor.„În perioada asta, acel avantaj pe care îl puteai avea jucând al doilea meci pe teren propriu, s-a mai egalizat. Este foarte important, pentru ca apoi să mergem în Rusia şi să câştigăm acolo. Nu se poate decide nimic după primul meci”, a adăugat Vasile, potrivit Agerpres.Handbalista CSM-ului, Elizabeth Omoregie, a afirmat la rândul ei că echipa trebuie să demonstreze că merită să ajungă în Final 4.„Acesta este. Ştim ce s-a întâmplat sezonul trecut şi în anii din urmă (...) Este vorba şi de noroc, şi de ziua pe care o prinzi acolo", a spus Omoregie.Despre echipa rusă, handbalista CSM-ului a punctat: „Sunt pentru prima dată în Liga Campionilor şi este normal să aibă ambiţii mari. Normal, obiectivul oricărei formaţii este să ajungă în Final4. Ele îşi merită locul în sferturile de finală şi cu siguranţă".

Crina Pintea a vorbit și ea cu privire la dificultatea meciului: „Este. Cred că toată munca noastră de până acum se va vedea în acest meci. În acest meci se va vedea tot. Nu vreau să sune prea dur, dar dacă nu vom da tot, dacă nu vom reuşi, cred că muncă noastră a tuturor a fost în van”.Directorul general al CSM Bucureşti, Gabriela Szabo, a expus și ea câteva aspecte cu referire la meciul CSM-ului de sâmbătă. „Avem două săptămâni de foc, fetele au nevoie de susţinerea noastră! Toată România trebuie să fie alături de ele. Ne dorim să fim cei mai buni din Europa, să fim mereu în Final Four, să fim cei mai buni din România şi”, a declarat Gabriela Szabo.Directorul general a echipei bucureștene a ținut să precizeze și că, din întâlnirile avute cu Nicușor Dan, consideră că primarul Capitalei a înțeles căpentru stabilitate și continuitate.3 aprilie: Buducnost - Gyor şi CSM Bucureşti - CSKA Moscova4 aprilie: Brest - Metz şi Vipers - Rostov;10 aprilie: Rostov - Vipers, Gyor - Buducnost11 aprilie: Metz - Brest şi CSKA Moscova - CSM Bucureşti