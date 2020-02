​VIDEO NBA: Liderul Milwaukee Bucks, victorie în prelungiri - Clippers, în revenire de formă după trei înfrângeri consecutive

Milwaukee Bucks a avut nevoie de prelungiri și de ceva emoții pentru a-și completa linia impresionantă de clasament cu cea de-a 49-a victorie din sezonul regulat al NBA. În "Capital One Arena", gazdele de la Washington Wizards au prins o zi mare, cedând greu în fața mult mai puternicilor adversari, scor 137-134.





Bradley Beal (Wizards) a fost cel mai bun jucător de pe teren, acesta reușind nu mai puțin de 55 de puncte (!). A mai bifat două recuperări și 3 pase decisive. La meci au asistat 16.580 de spectatori.







După trei înfrângeri consecutive, Los Angeles Clippers a reușit să lege a doua victorie la rând, după succesul din Staples Center: 124-97 cu Memphis Grizzlies.







S-au disputat în NBA:





Celeveland Cavaliers - Miami Heat 125-119 (după prelungiri)

Philadelphia 76-ers - Atlanta Hawks 129-112

Washington Wizards - Milwaukee Bucks 134-137 (după prelungiri)

Brooklyn Nets - Orlando Magic 113-115

Houston Rockets - New York Knicks 123-112

Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves 139-123

Utah Jazz - Phoenix Suns 111-131

Los Angeles Clippers - Memphis Grizzlies 124-97





Clasamentele din cele două conferințe:

