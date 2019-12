VIDEO Anthony Joshua a redevenit campion mondial IBF, WBA, WBO și IBO la categoria grea

Anthony Joshua și-a luat revanșa, sâmbătă, în fața lui Andy Ruiz, câștigând prin decizie unanimă și recucerind titlurile IBF, WBA, WBO și IBO la categoria grea, informează Mediafax.







După ce în luna iunie a fost învins de Ruiz prin TKO (n. red. Technical knockout) în runda a șaptea, Anthony Joshua a pășit în ring mult mai disciplinat și mai concentrat. Britanicul a preferat să nu riște încercând să găsească lovitura de knockout. Astfel, Joshua l-a învins la puncte pe Andy Ruiz Jr.



”Am spus că mă voi corecta și voi reveni. Sunt flămând și modest la înfrângere și vreau să rămân flămând la victorie. Andy Ruiz vrea să ne luptăm din nou. Este un adevărat războinic. Fără nicio îndoială mi-ar plăcea să ne luptăm din nou. Prima dată a fost foarte plăcut. Trebuia să o fac din nou. Un om ca mine nu caută scuze. Este vorba despre box. Sunt obișnuit să fac luptătorii knockout. Am fost prins ultima oară, nu am nicio scuză. I-am oferit creditul. Îi respect pe Andy și pe antrenorul său foarte mult”, a declarat Anthony Joshua în urma luptei.



”Tatăl meu și restul echipei mele îmi tot spuneau. Ar fi trebuit să-i ascult. Cred că am început antrenamentul prea târziu. Trei luni de petreceri și sărbătorit m-au afectat. Nu ar fi trebuit să iau atât în greutate. Am încercat să îmi fac singur antrenamentul după bunul plac. Îmi cer scuze în fața antrenorului meu Manny Robles și în fața tatălui meu. Am devenit prea încrezător în mine. Știu că la a treia întâlnire voi fi mult mai bun”, a spus și Ruiz după înfruntarea cu Joshua.