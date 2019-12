​LiveText România vs Senegal (de la ora 11:00)

S-a disputat deja duminică în grupa României:

Muntenegru - Kazakhstan 30-21​

După naufragiul cu Spania, naționala României întâlnește Senegalul într-o partidă care s-ar putea dovedi a fi decisivă pentru calificarea în Grupele Principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin. Meciul va fi în direct pe Digisport, Telekom Sport și LiveText pe HotNews.ro de la ora 11:00.



30 noiembrie, ora 11:00, România vs Spania 16-31 1 decembrie, ora 11:00, România vs Senegal / Yatsushiro General Gymnasium, Yatsushiro 3 decembrie, ora 12:00, România vs Kazakhstan / Yatsushiro General Gymnasium, Yatsushiro 4 decembrie, ora 08:00, România vs Muntenegru / Kumamoto Prefectural Gymnasium, Nishi-ku

Meciurile zilei la CM de Handbal feminin:

Can't get enough of handball? Then get ready for day 2️⃣ at #Japan2019!

Here's today's schedule at the 2019 IHF Women's World Championship \uD83E\uDD3E\uD83C\uDFFB‍♀️

Watch live:https://t.co/u0sCSDY7Yb#handinhand pic.twitter.com/jFGkRcp55a