​LiveText România vs Spania (de la ora 11:00)

​Cu o echipă decimată, România debutează la CM de handbal feminin contra Spaniei, una dintre favoritele la cucerirea unei medalii. Meciul poate fi urmărit în direct pe Digisport și Telekom Sport și LiveText pe HotNews.ro de la ora 11:00.



Lotul României:

Când vor avea loc meciurile României



30 noiembrie, ora 11:00, România vs Spania / Kumamoto Prefectural Gymnasium, Nishi-ku



1 decembrie, ora 11:00, România vs Senegal / Yatsushiro General Gymnasium, Yatsushiro



3 decembrie, ora 12:00, România vs Kazakhstan / Yatsushiro General Gymnasium, Yatsushiro



4 decembrie, ora 08:00, România vs Muntenegru / Kumamoto Prefectural Gymnasium, Nishi-ku





6 decembrie, ora 12:00,/ Yatsushiro General Gymnasium, Yatsushiro