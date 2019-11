Cristina Neagu, revenirea după accidentare și ce spune despre participarea la CM: "Am nevoie de mai multă recuperare"

La peste 300 de zile de la accidentarea suferită la genunchiul drept (ruptură de ligamente) la Campionatul European din Franța, în timpul partidei pe care România o dispută cu Ungaria, Neagu a jucat din nou.







Cristina a evoluat 11 minute în prima parte a confruntării din Polonia, dintre MKS Perla Lublin și CSM București, marcând de trei ori și având două pase decisive. În repriza secundă, ea a mai intrat pe teren alte 14 minute și a mai înscris o dată. În total, Cristina a bifat 25 de minute în jocul din Champions League și a reușit patru goluri și două pase decisive.





"Tigroaicele" s-au impus cu 28-19 în partida din Polonia, asigurându-și astfel calificarea în Grupele Principale ale competiției.







Ce a spus Cristina Neagu despre primul meci jucat după accidentare







"De fapt sunt aproape 10 luni de la operaţie, a fost o perioadă foarte grea pentru mine, o perioadă în care lucrurile nu au mers chiar aşa cum mi-am dorit în recuperarea pentru genunchi, însă mă bucur foarte tare că am reuşit ieri să strâng primele minute de joc într-un meci oficial. Sper din tot sufletul ca genunchiul să fie bine, să fiu sănătoasă şi de acum încolo să joc puţin câte puţin în fiecare meci.





Sincer, aveam foarte mari emoţii în vestiar, în special în vestiar. În momentul în care am intrat am uitat practic de emoţii şi am încercat să joc cât puteam de bine pentru că am reuşit să fac doar două antrenamente de handbal. Nu ştiam exact cum vor sta lucrurile, cum o să mă simt, ce o să reuşesc să fac pe teren. Îţi dai seama, după două antrenamente în 10 luni de zile nu e chiar atât de simplu însă lucrurile au ieşit chiar foarte bine, cred că neaşteptat de bine pentru mine. Una peste alta, mă declar foarte mulţumită şi fericită după ziua de ieri", a declarat Cristina Neagu, la întoarcerea în țară după partida cu Perla Lublin, potrivit Telekom Sport.





Ce a motivat-o să revină după accidentare





"Dragostea pentru ceea ce fac, aşa cum o fac de fiecare dată şi chiar dacă am avut unele probleme la genunchi şi m-am chinuit destul de mult, mai ales în ultimele luni, mi-am dorit foarte mult să revin, să joc şi eu primele minute. E clar că am nevoie de timp şi chiar dacă ieri a fost cumva o revenire reuşită, am nevoie de mult mai mult timp ca să mă pun pe picioare din toate punctele de vedere. Este un început şi efectiv vreau să mă bucur de ceea ce se întâmplă în acest moment", a precizat cea mai bună jucătoare a lumii.







Cum s-a simțit după meci





"Genunchiul arată destul de bine după meci, nu am văzut modificări prea mari, e clar că am nevoie de mai multă recuperare şi am nevoie să am mai multă grijă de mine în special după meciuri şi asta o să fac. Nu am simţit nicio instabilitate şi nicio durere, m-am gândit efectiv la ceea ce vreau să fac pe teren şi asta am făcut. În timpul meciului nu am simţit absolut nicio problemă", a spus Cristina.







Cum va arăta CSM cu Cristina Neagu în teren?





"Nu ştiu, o să vedem în perioada următoare cum o să arate. Echipa a jucat foarte bine în ultimele săptămâni, mergem foarte bine şi în Liga Campionilor, şi în Liga Naţională, aşa că sper ca în continuare să meargă bine echipa şi să obţinem victorii.



Întrebată despre ce crede că mai poate realiza până la finalul anului, Cristina Neagu a răspuns: "Nu ştiu, pentru mine acum important este să o iau pas cu pas, zi cu zi, să am grijă de genunchi, de sănătatea mea şi să încerc să dau tot ce am mai bun la fiecare antrenament şi la fiecare meci", a spus căpitanul ”tigroaicelor”.







Ce a spus despre participarea la Campionatul Mondial





"Deocamdată nu ştiu, nu am niciun plan, am ţinut legătura şi cu Tomas în toată această perioadă, aşa cum bine ştiţi îmi doresc să joc pentru echipa naţională, însă este clar că în momentul de faţă sănătatea mea este cea mai importantă şi dacă am să merg la Campionatul Mondial cu siguranţă voi avea un program bine stabilit împreună cu Tomas. Am nevoie de timp, de mai multe zile de revenire decât de obicei, mai ales în perioada următoare aşa că, cu siguranţă va fi un program bine stabilit şi sper să pot să joc, cu siguranţă nu atât de mult ca şi înainte, dar să pot să fiu alături de fete acolo. (Cât la sută te simţi refăcută?) Nu ştiu, nu pot să răspund la întrebarea asta", a completat Neagu.





Obiectivul CSM-ului în Champions League: Final Four





"În fiecare an ne dorim să ajungem în Final Four, în fiecare an ne dorim să facem performanţă. E încă foarte devreme, suntem abia în prima grupă în Liga Campionilor, lucrurile merg foarte bine, nu am pierdut niciun meci deocamdată. Ne dorim să o ţinem pe această linie însă cu siguranţă că este un drum foarte lung până în luna mai, după cum bine ştiţi în Grupele Principale întâlnim trei adversari extrem de puternici, deci este greu de prezis ce se va întâmpla. Ne antrenăm şi ne dorim să ajungem în Final Four ca în fiecare an", a adăugat Neagu.





Următorul meci al CSM-ului în Champions League este programat duminică, 10 noiembrie, contra celor de la Team Esbjerg. Partida se va desfășura în Sala Polivalentă din București, de la ora 14.30.







Rezultatele din Grupa B a Champions League:



Rostov Don– MKS Perla Lublin 31-21

Team Esbjerg – CSM București 22-24

CSM București – Rostov Don 23-23

MKS Perla Lublin – Team Esbjerg 22-28.

CSM București – MKS Perla Lublin 35-19

Team Esbjerg – Rostov-Don 31-26

Rostov – Don Esbjerg 34-26

MKS Perla Lublin – CSM București 19-28



Clasament:





1. CSM București (110:83) 7 puncte

2. Rostov-Don (114:101) 5

3. Esbjerg (107:106) 4

4. MKS Perla Lublin (81:122) 0







CSM mai are de jucat partidele:





Duminică – 10 noiembrie, ora 14.30 – CSM București – Team Esbjerg

Sâmbătă – 16 noiembrie, ora 14.00 – Rostov Don – CSM București.