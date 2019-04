NBA: Los Angeles Lakers i-a reziliat contractul antrenorului Luke Walton

"Los Angeles Lakers şi Luke Walton au decis de comun acord să pună punct colaborării lor", a explicat franciza californiană într-un comunicat.



"Vrem să-i mulţumim lui Luke pentru munca depusă în ultimii trei ani şi îi dorim mult noroc pe viitor", a adăugat managerul general al lui Lakers, Rob Pelinka.



Walton, fost jucător al lui Lakers, se afla în funcţie din 2016. Sub conducerea sa, a doua cea mai titrată franciză din istorie a ratat calificarea în faza playoff în ultimii trei ani.



Legendarul Magic Johnson a anunţat, marţi, spre surpriza generală, că demisionează din funcţia de preşedinte al clubului Los Angeles Lakers, pe care o ocupa din februarie 2017.



Earvin Magic Johnson, 59 ani, a lăsat să se înţeleagă că se află în dezacord cu alţi conducători ai echipei californiene în legătură cu viitorul antrenorului Luke Walton, aflat sub semnul întrebării după un sezon dezamăgitor pentru franciza californiană, în ciuda venirii superstarului LeBron James.



Demisia lui Johnson este epilogul unui sezon 2018-19 în care Lakers a ratat calificarea în play-off pentru al şaselea an consecutiv.





