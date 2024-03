SuperLiga - Powered by Superbet Duminică, 31 Martie 2024, 16:56

​Eșecul suferit de Poli Iași în fața celor de la FC Botoșani (2-1) i-a supărat pe cei din conducere, iar Leo Grozavu a fost demis la finalul jocului. Ieșenii s-au mișcat însă rapid și i-au găsit un înlocuitor.

Jucatorii echipei Poli Iasi Foto: Inquam Photos / Denis Grosu

Tony, fostul jucător de la CFR Cluj, va prelua Poli Iași - Cornel Șfaițer a confirmat mutarea

Poli Iași este pe loc de baraj după două etape de play-out, dar nu a câștigat niciun meci din cele două.

Lipsa de rezultate a dus la despărțirea de Leo Grozavu, iar conducerea clubului din Copou a trebuit să se miște rapid pentru a putea pregăti următorul meci din play-out.

Potrivit GSP, Cornel Șfaițer, președintele Consiliului Director al Politehnicii, a confirmat că Tony, fostul jucător al celor de la CFR Cluj, va pregăti echipa.

„A trebuit să ne mișcăm rapid pentru a scoate echipa din criză. Nu aveam timp să stăm după vreun antrenor, indiferent de cota lui. Noul tehnician trebuie să aibă timp să pregătească meciul cu FC U Craiova 1948, pe care trebuie să-l câștigăm. Din multitudinea de propuneri care au venit pe adresa noastră ne-am decis asupra lui Tony.

În ultimii ani am primit numeroase referințe pozitive despre cum lucrează. Are același spirit de luptător pe care-l etala ca jucător, este foarte preocupat de a se perfecționa, are licența PRO, a învățat de la nume mari ale fotbalului portughez, cu care e prieten.

A contat enorm și faptul că vorbește româna și alte limbi de circulație internațională, precum și faptul că a urmărit mereu campionatul nostru, fiind la curent cu tot ce se întâmplă. Eu am încredere că Tony va fi un De Zerbi de România!”

7 trofee a cucerit portughezul cu CFR Cluj, două campionate, trei cupe ale României și două Supercupe.

După ce a abandonat cariera de jucător, Tony, care are licența PRO, a lucrat în eșaloanele doi și trei din Portugalia.

El a fost aproape de a prelua FCSB și a recunoscut că a mai negociat și cu alte echipe din România în trecut.

SuperLiga, clasament play-out

1. Universitatea Cluj 25p

2. UTA Arad 24p

3. Oțelul Galați 23p

4. FC Hermannstadt 23p

5. Petrolul Ploiești 21p (-1 meci)

6. FC Voluntari 17p

