​Barcelona a pierdut derbiul local din Catalonia cu Girona, scor 4-2, iar de eșecul formației lui Xavi a profitat tocmai Real Madrid, marele rival. „Galacticii” sunt noii campioni ai Spaniei cu patru etape înainte de finalul sezonului din LaLiga.

Barca a condus în două rânduri (1-0 și 2-1), dar a plecat cu mâna goală de pe terenul Gironei: înfrângere cu 4-2.

Dovbyk (4), Portu (65, 75) și Gutierrez (67) au marcat pentru gazde, în timp ce Christensen (3) și Lewandowski (45+1, din penalti) au înscris pentru gruparea blau-grana.

La meci au asistat 14.090 de spectatori.

Tot sâmbătă, dar mai devreme, Realul a trecut pe propriul teren, scor 3-0, de Cadiz.

LaLiga, clasament

1 Real Madrid 87 puncte

2 Girona 74

3 FC Barcelona 73 etc.

\uD83D\uDE4C WE ARE THE LALIGA 2023/24 CHAMPIONS! \uD83D\uDE4C pic.twitter.com/Yo5QFw3SUO — Real Madrid C.F. \uD83C\uDDEC\uD83C\uDDE7\uD83C\uDDFA\uD83C\uDDF8 (@realmadriden) May 4, 2024

⚪️\uD83C\uDFC6 Real Madrid win La Liga for the 36th time in their history!



Fantastic season by Carlo Ancelotti’s team with Champions League semi final to follow on Wednesday. pic.twitter.com/HZTrZ44KuS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2024