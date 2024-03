SuperLiga - Powered by Superbet Duminică, 31 Martie 2024, 08:41

Rapid a condus cu 1-0 și a avut un jucător în plus, dar a plecat fără punct de pe terenul celor de la Universitatea Craiova, iar antrenorul Cristiano Bergodi s-a declarat dezamăgit de echipa sa.

Cristiano Bergodi Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Cristiano Bergodi: „Am pierdut un meci pe care trebuia să îl câștigăm”

​Tehnicianul italian a descris rezultatul ca „un dezastru” și a afirmat că echipa sa „a făcut harakiri” şi a primit două goluri din cauza relaxării.

„La cald e normal că sunt nervi şi că toată lumea e dezamăgită. Am pierdut într-un mod incredibil. În prima repriză am jucat doar noi, am dat gol în minutul 48. Au dat un gol din ofsaid, dar tot noi am fost la conducere în prima repriză. A fost un meci dificil pentru noi, dar şi pentru ei.

La pauză am zis că se poate câştiga dacă dai gol. Ne-am făcut harakiri. Dacă dai gol şi te relaxezi… Am primit 2 goluri! Am schimbat, nu s-a întâmplat nimic. Am jucat şi 11 contra 10! E inexplicabil. E frustrant.

Am pierdut un meci pe care trebuia să îl câştigăm, mai ales după golul din minutul 48. L-am pierdut din cauza comportamentului nostru. Am luat două goluri din cauza relaxării, nu e alt motiv

Nu mi-a venit să cred! E un harakiri din partea noastră. Pentru noi e un dezastru din punct de vedere moral! Toţi suntem vinovaţi, şi eu, şi jucătorii!” - Cristiano Bergodi, citat de DigiSport.

În a doua repriză a partidei din Bănie, Rapid a dat lovitura în urma unei lovituri de colț, prin Funsho, care l-a învins pe Laurențiu Popescu cu o lovitură de cap (min 48).

Trei minute mai târziu, gazdele au rămas în inferioritate numerică după ce Houri a văzut al doilea cartonaș galben.

Chiar și așa, oltenii au revenit în meci și au restabilit egalitatea în minutul 59, prin Baiaram, care a primit o pasă bună de la Mitriță.

Peste doar 7 minute, Craiova a trecut la conducerea jocului. Alexandru Mitriță a transformat o lovitură de la 11 metri.

SuperLiga, a doua etapă de play-off

Sepsi Sf. Gheorghe - CFR Cluj 1-1

Universitatea Craiova - Rapid București 2-1

Farul Constanța - FCSB / duminică, ora 21:00.

SuperLiga, clasament play-off

1. FCSB – 35 puncte (-1 meci)

2. Universitatea Craiova – 31 *

3. CFR Cluj – 28 p *

4. Rapid București – 28 p *

5. Farul Constanța – 25 p * (-1 meci)

6. Sepsi Sf. Gheorghe – 23 p *

* Echipele care au beneficiat de rotunjire la înjumătățirea punctelor.