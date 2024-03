SuperLiga - Powered by Superbet Luni, 18 Martie 2024, 10:17

1

FCSB s-a distanțat în fruntea clasamentului play-off-ului din SuperLiga după victoria cu Sepsi, scor 2-1, dar unul dintre titulari a anunțat că dorește să părăsească gruparea bucureșteană în această vară.

Risto Radunovic Foto: Cronos / Alamy / Alamy / Profimedia

>> VIDEO FCSB, victorie la limită cu Sepsi - Liderul, la șapte puncte de locul secund

Risto Radunovic vrea să plece de la FCSB - Gigi Becali: „Cu trenul sau cu autobuzul?”

Risto Radunovic (31 de ani) este unul dintre jucătorii care se află constant în primul „XI” al lui Elias Charalambous, dar fundașul stânga a anunțat că vrea să plece la finalul sezonului.

„Sincer, îmi doresc să luăm campionatul și să plec, încă n-am vorbit cu nimeni de contract, vreau să termin campionatul și să caut o soluție să plec” - Risto Radunovic, citat de DigiSport.

Gigi Becali, patronul clubului FCSB, a dezvăluit că Radunovic a cerut să fie lăsat să plece și în urmă cu cinci luni, dar acesta mai are contract până în iarnă.

„Eh, Radunovic a venit la mine acum 5 luni că el pleacă. Cu ce pleci? Cu trenul sau cu autobuzul? Nu, că el pleacă. Dacă are contract cum să-i spun? A venit la mine la palat. A zis că are o ofertă. Da, dacă are o ofertă îl las pentru 50.000 de euro. Nu a dat.

El mai are contract până în decembrie. Bine, dacă luăm campionatul și în vară are ofertă îl las pe băiat liber. Dar el voia să plece în mijlocul campionatului” - Gigi Becali, la DigiSport.

Transferat de la Astra în 2021 (400.000 de euro), muntenegreanul a înscris 5 goluri și oferit 12 pase decisive în cele 129 de meciuri jucate în tricoul celor de la FCSB.

Radunovic este cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt la 1,4 milioane de euro.

Prima etapă din play-off-ul SuperLigii

Rapid - Farul Constanța 1-2

CFR Cluj - Universitatea Craiova 1-2

FCSB - Sepsi 2-1.

Clasamentul play-off-ului SuperLigii

1. FCSB – 35 puncte

2. Universitatea Craiova – 28 *

3. Rapid – 28 p *

4. CFR Cluj – 27 p *

5. Farul – 25 p *

6. Sepsi Sf. Gheorghe – 22 p *

* Echipele care au beneficiat de rotunjire la înjumătățirea punctelor.